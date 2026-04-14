Overwatch получил версию для Switch 2 одновременно с запуском второго сезона

Blizzard выпустила обновлённую версию Overwatch для новой консоли Nintendo Switch 2. Релиз состоялся одновременно со стартом второго сезона, который вышел 14 апреля.

Разработчики заявляют, что версия для Switch 2 получила заметные технические улучшения по сравнению с предыдущим поколением. В частности, игрокам обещают более качественную графику, улучшенный звук и производительность до 60 кадров в секунду как в портативном, так и в стационарном режиме.

Ранее версия игры для первой Switch подвергалась критике за упрощённую графику и технические ограничения. Новое издание должно приблизить игру к уровню других консолей, сохранив при этом удобство портативного гейминга.

Одним из ключевых преимуществ остаётся поддержка гироскопического прицеливания, которое особенно ценится игроками на консолях Nintendo. Эта функция делает управление более точным и выделяет версию на фоне других платформ.