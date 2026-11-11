Overwatch вернёт формат 6 на 6 на четыре недели - Blizzard признала, что у режима есть своя аудитория

Blizzard продолжит экспериментировать с форматом матчей «шесть на шесть» в Overwatch. В шестом сезоне, который стартует 8 декабря, появится временный соревновательный режим с разделением по ролям. Он будет доступен в течение четырёх недель, после чего разработчики оценят реакцию игроков.

Геймдиректор Аарон Келлер объяснил, что команда хочет разобраться, чем именно привлекает пользователей классический формат: увеличенным размером команды или возможностью свободнее выбирать роли. По приведённой им статистике, аудитория разделилась практически поровну между матчами «пять на пять» и «шесть на шесть».

В Blizzard пришли к выводу, что необязательно выбирать один формат в ущерб другому. Разработчики допускают, что оба варианта могут спокойно сосуществовать, поскольку конкурировать должны игроки внутри матчей, а не сами игровые режимы.

При этом возвращать «шесть на шесть» в качестве основного формата пока не планируют. Однако Blizzard намерена уделять ему больше внимания, выпускать обновления и экспериментировать с разными вариантами правил. В числе возможных направлений — открытый выбор ролей, классическое разделение и их комбинации.

Похоже, разработчики постепенно отказываются от идеи найти единственный правильный формат для всей аудитории Overwatch.