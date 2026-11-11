Overwatch вернёт формат 6 на 6 на четыре недели - Blizzard признала, что у режима есть своя аудитория

Blizzard продолжит экспериментировать с форматом матчей «шесть на шесть» в Overwatch. В шестом сезоне, который стартует 8 декабря, появится временный соревновательный режим с разделением по ролям. Он будет доступен в течение четырёх недель, после чего разработчики оценят реакцию игроков.
Геймдиректор Аарон Келлер объяснил, что команда хочет разобраться, чем именно привлекает пользователей классический формат: увеличенным размером команды или возможностью свободнее выбирать роли. По приведённой им статистике, аудитория разделилась практически поровну между матчами «пять на пять» и «шесть на шесть».
В Blizzard пришли к выводу, что необязательно выбирать один формат в ущерб другому. Разработчики допускают, что оба варианта могут спокойно сосуществовать, поскольку конкурировать должны игроки внутри матчей, а не сами игровые режимы.
При этом возвращать «шесть на шесть» в качестве основного формата пока не планируют. Однако Blizzard намерена уделять ему больше внимания, выпускать обновления и экспериментировать с разными вариантами правил. В числе возможных направлений — открытый выбор ролей, классическое разделение и их комбинации.
Похоже, разработчики постепенно отказываются от идеи найти единственный правильный формат для всей аудитории Overwatch.
Этих "разработчиков" нужно разогнать и набрать новую команду. За последние лет 5-6 игра никак не развивалась. Взгляните хотя бы на Apex Legends или тот же Fortnite - эти игры за последние годы кучу мяса нарастили на свой скелет. Я понимаю, что эти игры в другом жанре, но Overwatch c 2016 года кроме как новых карт или новых героев нихера не получал. Игре нужно что-то новое, а не повторение из года в год одних и тех же идей только в другой обертке. Разработчики тупо паразитируют на том, что есть (творческая импотенция) и ничего не могут предложить нового. Зато доната в игре... мульйоонн.