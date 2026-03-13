ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 625 оценок

Похоже, Blizzard тайно "баффнула" попу Кирико в Overwatch: фанаты в шоке и восторге

2BLaraSex 2BLaraSex

12 марта 2026 года игроки Overwatch заметили странное, но приятное изменение в модели одного из самых популярных персонажей. Кирико - японская ниндзя-саппорт - получила обновление в области фигуры. Британский блогер MandaloryMory первым обратил внимание на перемены. Он выложил точное сравнение скриншотов, сделанных до и после обновления, и написал: "Попка Кирико обновлена!"

Некоторые говорили, что она выглядит иначе после патча. Я проверил - и правда изменилась! Не сильно, но теперь она выглядит нормально! СПАСИБО, BLIZZARD!

По словам автора, угол обзора был максимально точным, а проверка на разных графических настройках показала: изменение только одно - задница Кирико стала чуть более выраженной и пропорциональной. "Они буквально по-тихому баффнули попу Кирико!" - подытожил он в ответном посте с видео-сравнением.

Blizzard официально не комментировала изменение модели. Однако судя по реакции сообщества, тайный апдейт пришелся по вкусу большинству игроков. Кирико и раньше была любимицей, а теперь, похоже, стала еще привлекательнее. Игроки уже ждут, не последуют ли за этим другие "тайные баффы" для остальных героинь.

21
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
ZAUSA

Негусто.

21
ДаДжи

каждому фанату микроскоп в подарок чтоб разницу могли рассмотреть

10
SilkySarge

Новости по подобным играм только о жопах...

4
2BLaraSex

В другом скине лучше смотрится.

4
Nodas

Там ещё и член походу появился

4
