Похоже, Blizzard тайно "баффнула" попу Кирико в Overwatch: фанаты в шоке и восторге

12 марта 2026 года игроки Overwatch заметили странное, но приятное изменение в модели одного из самых популярных персонажей. Кирико - японская ниндзя-саппорт - получила обновление в области фигуры. Британский блогер MandaloryMory первым обратил внимание на перемены. Он выложил точное сравнение скриншотов, сделанных до и после обновления, и написал: "Попка Кирико обновлена!"

Некоторые говорили, что она выглядит иначе после патча. Я проверил - и правда изменилась! Не сильно, но теперь она выглядит нормально! СПАСИБО, BLIZZARD!

По словам автора, угол обзора был максимально точным, а проверка на разных графических настройках показала: изменение только одно - задница Кирико стала чуть более выраженной и пропорциональной. "Они буквально по-тихому баффнули попу Кирико!" - подытожил он в ответном посте с видео-сравнением.

Blizzard официально не комментировала изменение модели. Однако судя по реакции сообщества, тайный апдейт пришелся по вкусу большинству игроков. Кирико и раньше была любимицей, а теперь, похоже, стала еще привлекательнее. Игроки уже ждут, не последуют ли за этим другие "тайные баффы" для остальных героинь.