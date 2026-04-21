Поп-звезда Doja Cat сыграла в Overwatch и назвала его лучше Marvel Rivals

С момента масштабного обновления Overwatch в феврале, когда Blizzard разом добавила пять новых героев, шутер переживает настоящий ренессанс. В игру вернулись старые фанаты, подтянулись беглецы из Marvel Rivals, а теперь к движению присоединилась и поп-звезда Doja Cat. Исполнительница хита "Say So" не только опробовала игру в прямом эфире, но и поставила жирную точку в затянувшемся споре двух гигантов жанра.

Певица провела стрим на Twitch, и ее первым делом было не изучение карт или механик, а поход во внутриигровой магазин. Doja моментально приобрела набор "Сакура" и скин LE SSERAFIM для Ангела, объяснив, что "Они невероятны".

Нарядившись, звезда отправилась играть за Юнону на карте Blizzard World. И хотя это был простой матч с ботами, именно там прозвучал вердикт, который многие ждали неделями. Сравнивая Overwatch с главным конкурентом, Doja Cat заявила:

Я думала, что будет очень стрессово и не круто. Я пробовала Marvel Rivals, но, кажется, этот мне нравится больше.

На этом хвальба в адрес Blizzard не закончились. Певица буквально влюбилась в своего персонажа:

Я буду играть в Overwatch, потому что я люблю Overwatch. Знаете, что ещё я люблю? Юнону. Я обожаю играть за Юнону. Она та самая девчонка. Она потрясающая. Она шикарна.

Конечно, не обошлось без внимания со стороны комьюнити. Конор МакЛауд, актер озвучки Хазарда и любимец фанатов, публично предложил певице сыграть вместе. Стрим с их дуэтом мгновенно стал бы хитом.

Doja Cat - далеко не единственная знаменитость в мире Overwatch. Суперзвезда НБА Лука Дончич в свободное время входит в топ-500 игроков, играя на Маккри. В его честь Blizzard даже проводила ивент "Играй как Лука" с раздачей 77 лутбоксов. Похоже, у Overwatch открылось второе дыхание, а скин Doja Cat на Юнону - теперь вопрос времени.