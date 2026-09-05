"Разблокированные" боевые пропуски Overwatch перенесены на начало 5 сезона

Если вы ожидали скорого добавления в Overwatch разблокированных боевых пропусков, вам придётся немного подождать. Ранее планировалось, что они появятся в рамках обновления 4-го сезона, но теперь они появятся в шутере только с началом 5-го сезона.

Директор Overwatch Аарон Келлер подтвердил задержку с выпуском разблокированных пропусков в сообщении в блоге, заявив, что системе нужно больше времени на тестирование, чтобы избежать проблем с запуском.

Мы решили перенести выпуск разблокированных пропусков на начало 5-го сезона, чтобы дать нашей замечательной команде тестирования дополнительное время, — объяснил он. Никто не любит баги, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы эта долгожданная функция была максимально беспроблемной, когда наконец станет доступна вам.

Боевые пропуски, построенные на принципе «страха упустить что-то важное», стали популярными благодаря Fortnite, и в Overwatch они работают по этому принципу с 2022 года. В последнее время все больше игр-сервисов смягчают временные ограничения на получение игроками наград боевого пропуска, за которые они заплатили. Конкурент Overwatch, Marvel Rivals, является одним из самых ярких примеров, поскольку после покупки боевого пропуска он никогда не истекает.

В августе Overwatch подтвердила появление в игре разблокированных пропусков. Хотя некоторые старые виды внутриигровой валюты и мифические скины не будут перенесены в новые пропуски, это даст игрокам простой способ получить эмоции, граффити и другие косметические предметы из боевого пропуска, который они пропустили.

Начало 5-го сезона Overwatch ожидается 6 октября. Вероятно, мы узнаем больше о других нововведениях на BlizzCon 2026 в следующие выходные.