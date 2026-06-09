Разработчики Overwatch анонсировали нового героя - Сион

Компания Blizzard Entertainment официально представила нового героя шутера Overwatch. Им оказалась Сион - боец с темным прошлым, связанным с кланом Хасимото, заклятыми врагами клана Симада.

Как сообщается в новом трейлере под названием "Конец пути", Сион работает вместе с Вендеттой на "Коготь" и вступает в бой с Соджорн. Сион носит демоническую маску Они, передвигается на стильном мотоцикле и владеет двумя видами оружия: дистанционным (стрельба с двух рук) и клинком для ближнего боя. Пока не уточняется, будет ли этот клинок отдельным навыком или просто усиленной рукопашной атакой по аналогии с Гэндзи.

Сион станет доступна в третьем сезоне Overwatch с 16 июня. Ее добавление - часть масштабного плана Blizzard выпускать по одному герою каждый сезон. В 2026 году в игру уже добавили семь новых бойцов, а всего до конца года обещано десять. Три из них появятся позже в рамках ребрендинга и празднования 10-летия Overwatch.

Кроме того, в третьем сезоне игроков ждёт новая карта в Японии, связанная с историей Сион. Это первая карта для нестадионных режимов после февральского перезапуска игры (когда из названия убрали двойку).