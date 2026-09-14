Разработчики Overwatch показали новую карту - Пост наблюдения: Гримсвотн

На выставке BlizzCon 2026 разработчики Overwatch представили новое гибридное поле боя под названием "Пост наблюдения: Гримсвотн". Новая карта появится в игре с запуском 5-го сезона "Правления 'Когтя'" в начале октября.

Карта станет местом действия финальной главы сюжетной линии 2026 года. По сюжету, лидер «Когтя» Кулак Смерти проникает в этот комплекс, чтобы освободить Догмата — нового героя поддержки, которого представили на этой же выставке.

Новая карта будет доступна в режиме захват обькта + сопровождение. Игрокам предстоит атаковать или защищать объект в окружении продвинутых охранных терминалов. Посетители выставки BlizzCon и игроки на тестовых стендах отмечают вертикальность карты и обновленный визуальный стиль.