Разработичики Overwatch опубликовали трейлер запуска сезона - "В логово тигра"

Уже завтра, 16 июня в 21:00 по московскому времени, состоится запуск крупного сезонного обновления в Overwatch, которое получило подзаголовок «В логово тигра». В честь этого события разработчики опубликовали обзорный трейлер, в котором продемонстрировали его основные новинки.

Подробнее чего ожидать игрокам в новом сезоне:

Новый герой роли боец по имени Сион;

Новое поле боя – "Неоновая станция";

Новое временное событие - "Земляные работы" и "Удар анимы";

Возвращение старых событий "Летние игры" и "Взлом быстрой игры";

Эпохальный облик для Иллари – "Вознесшийся феникс";

Эпохальный облик для оружия Хандзо – "Токийский бунтарь";

Событие-коллаборация "Overwatch x Yoasobi";

Новый боевой пропуск и новые товары во внутриигровом магазине.

И многое другое...

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