Разработичики Overwatch опубликовали трейлер запуска сезона - "В логово тигра"

Уже завтра, 16 июня в 21:00 по московскому времени, состоится запуск крупного сезонного обновления в Overwatch, которое получило подзаголовок «В логово тигра». В честь этого события разработчики опубликовали обзорный трейлер, в котором продемонстрировали его основные новинки.
Подробнее чего ожидать игрокам в новом сезоне:
- Новый герой роли боец по имени Сион;
- Новое поле боя – "Неоновая станция";
- Новое временное событие - "Земляные работы" и "Удар анимы";
- Возвращение старых событий "Летние игры" и "Взлом быстрой игры";
- Эпохальный облик для Иллари – "Вознесшийся феникс";
- Эпохальный облик для оружия Хандзо – "Токийский бунтарь";
- Событие-коллаборация "Overwatch x Yoasobi";
- Новый боевой пропуск и новые товары во внутриигровом магазине.
- И многое другое...
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