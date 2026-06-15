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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 636 оценок

Разработичики Overwatch опубликовали трейлер запуска сезона - "В логово тигра"

Solstice Solstice

Уже завтра, 16 июня в 21:00 по московскому времени, состоится запуск крупного сезонного обновления в Overwatch, которое получило подзаголовок «В логово тигра». В честь этого события разработчики опубликовали обзорный трейлер, в котором продемонстрировали его основные новинки.

Подробнее чего ожидать игрокам в новом сезоне:

  • Новый герой роли боец по имени Сион;
  • Новое поле боя – "Неоновая станция";
  • Новое временное событие - "Земляные работы" и "Удар анимы";
  • Возвращение старых событий "Летние игры" и "Взлом быстрой игры";
  • Эпохальный облик для Иллари – "Вознесшийся феникс";
  • Эпохальный облик для оружия Хандзо – "Токийский бунтарь";
  • Событие-коллаборация "Overwatch x Yoasobi";
  • Новый боевой пропуск и новые товары во внутриигровом магазине.
  • И многое другое...

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