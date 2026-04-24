С 28 апреля по 18 мая в Overwatch пройдет коллаборация с Diablo с новыми скинами

Blizzard Entertainment анонсировала возвращение культового кроссовера. С 28 апреля по 18 мая в Overwatch пройдет событие Overwatch x Hatred’s Reckoning (Нашествие Ненависти), приуроченное к выходу дополнения Lord of Hatred для Diablo IV.

Злые планы Мефисто (Владыки Ненависти) добрались и до вселенной Overwatch. В рамках ивента в игре появятся пять совершенно новых легендарных обликов, а также вернутся четыре старых скина из прошлого сотрудничества с Diablo.

Раматтра предстанет в образе Мефисто, Бригитта получит скин Паладина, Фрея - Разбойницы, Ткач Жизни - Колдуна, а Мауга - Друида. Из прошлого кроссовера с Diablo вернутся еще четыре легендарных скина. Вновь можно будет приобрести Фару в образе Инария, Мойру в образе Лилит, Райнхардта в виде Империуса и Сомбру как Позолоченного охотника. Все косметические предметы будут доступны как по отдельности, так и в наборах. Кроме того, разработчики добавят в событие тематические испытания (которые уже знакомы фанатам по прошлой коллаборации) и забавный оберег для оружия под названием "Краб с ножом".