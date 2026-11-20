На фоне огромного хайпа вокруг Grand Theft Auto 6 команда Overwatch решила действовать проактивно. Новостные аккаунты прямо призвали игроков: "Сделайте перерыв от GTA 6 и зайдите в Overwatch". С 19 по 23 ноября в игре проходит специальный ивент "Охота за добычей", который призван вернуть как старых игроков, так и тех, кто сейчас полностью погружен в Вайс-Сити.

Двойной опыт : весь получаемый опыт за матчи удваивается, что значительно ускоряет прогресс боевого пропуска.

: весь получаемый опыт за матчи удваивается, что значительно ускоряет прогресс боевого пропуска. До 9 контейнеров : каждые 5 сыгранных матчей открывается один контейнер, максимум можно получить 9 за весь период события.

: каждые 5 сыгранных матчей открывается один контейнер, максимум можно получить 9 за весь период события. Победа засчитывается как два матча : прогресс побед удваивается, что позволяет быстрее накопить необходимое количество матчей.

: прогресс побед удваивается, что позволяет быстрее накопить необходимое количество матчей. Без ежедневного сброса: прогресс накапливается суммарно за весь период, не нужно заходить каждый день, можно спокойно фармить в удобном темпе.

Для привлечения внимания к анонсу был опубликован яркий промо-арт: герои Overwatch стилизованы под персонажей GTA - пальмы, закат, флер Майами. Этот визуальный ход не только обыгрывает эстетику GTA 6, но и создает ощущение прямого дружеского подкола и борьбы за внимание игроков.

Подобный ивент проводится не впервые - это возвращение уже полюбившегося игрокам события. Blizzard не изобретает велосипед, а перезапускает уже знакомый игрокам ивент - с той лишь разницей, что на этот раз он метит прямо в аудиторию GTA 6.