Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 628 оценок

Создатель Overwatch и WoW обратился к хейтерам игр, в которые они не играли: "Заткнитесь"

gangster1337 gangster1337

Джефф Каплан устал от людей, которые критикуют то, во что никогда не играли

Джефф Каплан — один из самых известных геймдизайнеров в истории. Он стоял у истоков World of Warcraft и создал Overwatch. За годы работы он видел всё — и токсичные комьюнити, и волны ненависти. И наконец высказался прямо.

«Если игра вышла, а ты не хочешь в неё играть и никогда не играл - заткнись. Никому это неинтересно», — заявил Каплан в стриме.
«Нам не нужно слышать, что тебе это не зашло. Что вообще за мода - "боже, я так расстроен, что они сделали эту игру, которая мне неинтересна"? Кому важно моё мнение, если я в это не играю и никогда не играл?»

Но есть исключения

При этом Каплан не считает любую критику бессмысленной. Он даёт пас преданным фанатам, которые расстроены изменениями в любимой игре:

«Я понервничаю и выскажусь, потому что я так люблю эту игру и расстроен что мой паладин ослаблен — это я могу понять».

По его словам, человек, который хотя бы поиграл в игру, имеет «обоснованное мнение» — как бы вы с ним ни соглашались.

Контекст

Каплан сделал это заявление в разгар обсуждения своей новой игры — The Legend of California, приключенческого шутера в открытом мире, действие которого разворачивается в мифической Калифорнии середины XIX века. Судя по всему, волна критики от людей, которые игру не видели, уже началась.

Интересно, как он отреагирует на первые реальные рецензии.

Комментарии:  13
Liaschim

Настолько никому не интересно, что у него от этого похоже подгорает.
Ага, игроки не могут обсуждать, что по промо материалам которые предаставили разработчики игра выглядит как г-но, а должны сначала дружно побежать и занести разрабам по 70 баксов.

Hall_1920

Ребят, я играл, игра г()вно, в ней нету того контента, что мне обещали на rule34....

Giggity

АХАХАХ
Как будто обратился чисто к аудитории ПГ)))
Тут же любят обси*ать всё, что не нравится или что не понимают 🤣

Neko-Aheron

Ну, он прав. Хотя его игра выглядит на редкость топорной, но тут видимо бюджет не позволил крупный проект

Tommy451

базанул

