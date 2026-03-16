Создатель Overwatch и WoW обратился к хейтерам игр, в которые они не играли: "Заткнитесь"

Джефф Каплан устал от людей, которые критикуют то, во что никогда не играли

Джефф Каплан — один из самых известных геймдизайнеров в истории. Он стоял у истоков World of Warcraft и создал Overwatch. За годы работы он видел всё — и токсичные комьюнити, и волны ненависти. И наконец высказался прямо.

«Если игра вышла, а ты не хочешь в неё играть и никогда не играл - заткнись. Никому это неинтересно», — заявил Каплан в стриме.

«Нам не нужно слышать, что тебе это не зашло. Что вообще за мода - "боже, я так расстроен, что они сделали эту игру, которая мне неинтересна"? Кому важно моё мнение, если я в это не играю и никогда не играл?»

Но есть исключения

При этом Каплан не считает любую критику бессмысленной. Он даёт пас преданным фанатам, которые расстроены изменениями в любимой игре:

«Я понервничаю и выскажусь, потому что я так люблю эту игру и расстроен что мой паладин ослаблен — это я могу понять».

По его словам, человек, который хотя бы поиграл в игру, имеет «обоснованное мнение» — как бы вы с ним ни соглашались.

Контекст

Каплан сделал это заявление в разгар обсуждения своей новой игры — The Legend of California, приключенческого шутера в открытом мире, действие которого разворачивается в мифической Калифорнии середины XIX века. Судя по всему, волна критики от людей, которые игру не видели, уже началась.

Интересно, как он отреагирует на первые реальные рецензии.