Создатель Overwatch и WoW обратился к хейтерам игр, в которые они не играли: "Заткнитесь"

Джефф Каплан устал от людей, которые критикуют то, во что никогда не играли
Джефф Каплан — один из самых известных геймдизайнеров в истории. Он стоял у истоков World of Warcraft и создал Overwatch. За годы работы он видел всё — и токсичные комьюнити, и волны ненависти. И наконец высказался прямо.
«Если игра вышла, а ты не хочешь в неё играть и никогда не играл - заткнись. Никому это неинтересно», — заявил Каплан в стриме.
«Нам не нужно слышать, что тебе это не зашло. Что вообще за мода - "боже, я так расстроен, что они сделали эту игру, которая мне неинтересна"? Кому важно моё мнение, если я в это не играю и никогда не играл?»
Но есть исключения
При этом Каплан не считает любую критику бессмысленной. Он даёт пас преданным фанатам, которые расстроены изменениями в любимой игре:
«Я понервничаю и выскажусь, потому что я так люблю эту игру и расстроен что мой паладин ослаблен — это я могу понять».
По его словам, человек, который хотя бы поиграл в игру, имеет «обоснованное мнение» — как бы вы с ним ни соглашались.
Контекст
Каплан сделал это заявление в разгар обсуждения своей новой игры — The Legend of California, приключенческого шутера в открытом мире, действие которого разворачивается в мифической Калифорнии середины XIX века. Судя по всему, волна критики от людей, которые игру не видели, уже началась.
Интересно, как он отреагирует на первые реальные рецензии.
Настолько никому не интересно, что у него от этого похоже подгорает.
Ага, игроки не могут обсуждать, что по промо материалам которые предаставили разработчики игра выглядит как г-но, а должны сначала дружно побежать и занести разрабам по 70 баксов.
Ребят, я играл, игра г()вно, в ней нету того контента, что мне обещали на rule34....
АХАХАХ
Как будто обратился чисто к аудитории ПГ)))
Тут же любят обси*ать всё, что не нравится или что не понимают 🤣
Ну, он прав. Хотя его игра выглядит на редкость топорной, но тут видимо бюджет не позволил крупный проект
базанул