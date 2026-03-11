"Цифровое безумие": скины из коллаборации Overwatch x NieR: Automata стоят дороже, чем сама NieR: Automata

Blizzard Entertainment продолжает испытывать лояльность своих игроков, устанавливая космические цены на внутриигровую косметику. Новый "Мега-набор" в рамках коллаборации Overwatch и культовой японской RPG NieR: Automata шокировал фанатов не только дизайном, но и ценником.

Чтобы нарядить пятерых героев шутера в костюмы андроидов, а также получить несколько виртуальных безделушек вроде визиток и нашивок на оружие, игрокам предлагается выложить 70 долларов. И это еще цена по скидке: если бы геймеры покупали каждый предмет по отдельности, сумма перевалила бы за 150 долларов.

Абсурдность ситуации заключается в том, что сама NieR: Automata сегодня стоит в разы дешевле собственных костюмов. В 2026 году экшен можно приобрести за 40 долларов, а по скидке - и вовсе за 16. Другими словами, виртуальная одежда оценивается почти в пять раз дороже полноценной игры, которая ее породила.

Впрочем, у такого ажиотажа есть и объяснение. NieR: Automata, вышедшая почти десять лет назад, остается предметом культа. Для давних поклонников, соскучившихся по любимой вселенной, возможность увидеть знакомые силуэты в современной игре - способ вернуть частичку тех эмоций. Однако многих критиков это не успокаивает: они отмечают, что даже одиночный скин для одного персонажа (например, A2 для Вендетты) стоит 28 долларов, что все еще превышает стоимость самой NieR во время регулярных распродаж.

По сути, эта ситуация идеально иллюстрирует современную экономику в гейминге: стоимость товара давно оторвана от себестоимости и определяется исключительно готовностью аудитории платить. Blizzard не просто продает скины - она продает статус, принадлежность к сообществу и возможность выделиться среди миллионов других игроков. И судя по тому, что "Мега-наборы" расходятся как горячие пирожки (Overwatch сейчас в ТОП-5 Steam по продажам), этот бизнес-подход еще долго будет приносить компании миллионы, несмотря на все возмущения скептиков.