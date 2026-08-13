Успех коллаборации Overwatch с k-pop группой LE SSERAFIM буквально спас игру от упадка

Первая коллаборация с LE SSERAFIM буквально спасла Overwatch. Этой информацией поделились некоторые сотрудники Blizzard. Пользователь Reddit рассказал интересную историю, которую он якобы не раз слышал от сотрудников Blizzard:

У меня есть несколько друзей из Blizzard, которые либо ушли из компании, либо больше не работают над Overwatch. Так вот, они не раз говорили, что после 6-го сезона игра была в ужасном состоянии из-за неудачного релиза PvE. Были даже серьезные разговоры, стоит ли вообще продолжать развивать Overwatch. У игры был огромный приток игроков после релиза OW2, но почти все они ушли через несколько месяцев, игра выдавала показатели 2020 года, несмотря на переход на f2p.



Главным фактором, который отговорил Activision от заморозки Overwatch и убедил их развивать игру, были БЕЗУМНЫЕ продажи скинов коллаборации LE SSERAFIM. Эта линейка с огромным отрывом является самой продаваемой за всю историю игры. Ничто даже близко не стоит. И сильнее всего продавался скин Кирико. Так что фактически Кирико спасла Overwatch.

Напоминаем вам, что первый запуск коллаборации Overwatch c LE SSERAFIM состоялся в ноябре 2023 года с треком «Perfect Night» и образами для D.Va, Бригитты, Кирико, Трейсер и Сомбры. Второй раз коллаборация прошла в марте 2025, а третий раз коллаба должна состоятся в сентябре текущего года.