В Overwatch добавили голосовой чат с врагами после матча для снижения токсичности, но вышло ровно наоборот

С запуском второго сезона Overwatch в игре появился долгожданный патч с новым героем и балансными правками, однако самое громкое нововведение - экспериментальная функция послематчевого голосового чата с командой соперников. И, как показывает практика, идея "спортивного поведения" провалилась с треском.
Blizzard заявляла, что функция призвана сделать общение более живым и позитивным, позволив игрокам обмениваться любезностями голосом, а не безликим текстом. Но разработчики, похоже, недооценили уровень накала страстей в сообществе.
Судя по вирусным роликам в социальных сетях, большинство игроков используют новую опцию вовсе не для рукопожатий. Вместо "хорошей игры" каналы связи заполняются руганью, криками, оскорблениями и демонстрацией своего ранга. Самое ироничное, что в прямом эфире "звезд" соперников часто ждет мгновенное унижение, когда выясняется, что кричать громче - не значит играть лучше.
Впрочем, не везде царит хаос. Часть комьюнити жалуется, что в их матчах царит неловкое молчание: игроки просто стесняются говорить или не знают, с чего начать. Некоторые фанаты полагают, что именно в этом и заключался скрытый замысел Blizzard. Лишив токсичных игроков анонимности текстового чата и заставив их говорить вслух, разработчики, возможно, надеялись пристыдить хулиганов. И хотя пока результаты выглядят сомнительно (криков стало больше), хотя бы в некоторых случаях метод работает: противники не решаются хамить в голосовой эфир так же нагло, как в текстовый.
Я ещё несколько лет назад отключил все чаты. В итоге из токсичных остался только я.))
мы добавили бейсбольные биты и кастеты в конце игры, что бы снизить токсичность.
А чего они ожидали? Что после катки соперники такие будут в чате говорить, мол, классно ты меня отымел? Чел, ну как же шикарно ты читеришь или там бро, какой ты молодец, столько доната влупил, тперь всех на четыре кости ставишь?
собственный писклявый голосок мож и притормозит некоторых, но не многих, хотя если попустят в голосовую при толпе.. тут и расплакаться могут)))