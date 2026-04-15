В Overwatch добавили голосовой чат с врагами после матча для снижения токсичности, но вышло ровно наоборот

С запуском второго сезона Overwatch в игре появился долгожданный патч с новым героем и балансными правками, однако самое громкое нововведение - экспериментальная функция послематчевого голосового чата с командой соперников. И, как показывает практика, идея "спортивного поведения" провалилась с треском.

Blizzard заявляла, что функция призвана сделать общение более живым и позитивным, позволив игрокам обмениваться любезностями голосом, а не безликим текстом. Но разработчики, похоже, недооценили уровень накала страстей в сообществе.

Судя по вирусным роликам в социальных сетях, большинство игроков используют новую опцию вовсе не для рукопожатий. Вместо "хорошей игры" каналы связи заполняются руганью, криками, оскорблениями и демонстрацией своего ранга. Самое ироничное, что в прямом эфире "звезд" соперников часто ждет мгновенное унижение, когда выясняется, что кричать громче - не значит играть лучше.

Впрочем, не везде царит хаос. Часть комьюнити жалуется, что в их матчах царит неловкое молчание: игроки просто стесняются говорить или не знают, с чего начать. Некоторые фанаты полагают, что именно в этом и заключался скрытый замысел Blizzard. Лишив токсичных игроков анонимности текстового чата и заставив их говорить вслух, разработчики, возможно, надеялись пристыдить хулиганов. И хотя пока результаты выглядят сомнительно (криков стало больше), хотя бы в некоторых случаях метод работает: противники не решаются хамить в голосовой эфир так же нагло, как в текстовый.