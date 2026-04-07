В Overwatch изменили внешность героини Ань Жань после критики игроков

Blizzard представила обновлённый облик одной из новых героинь Overwatch — Ань Жань. Разработчики решили внести изменения после активной реакции сообщества, которое осталось недовольно первоначальным дизайном персонажа.

Игроки обратили внимание на так называемую проблему «одинаковых лиц», из-за которой многие героини игры выглядят слишком похожими друг на друга. Под критику попала и Ань Жань — её внешность сочли слишком «детской» и не соответствующей образу уверенного бойца.

Игровой директор Аарон Келлер признал, что команда не до конца справилась с задачей при создании первоначального дизайна. По его словам, обновлённая версия героини должна лучше передавать её характер — решительность, силу и лидерские качества. Изменения коснулись черт лица, включая глаза, брови и выражение, а также общего визуального восприятия персонажа, сделав его более зрелым.

Разработчики подчеркнули, что внимательно прислушались к отзывам игроков и намерены учитывать их в дальнейшем. В течение года в игре появятся новые герои, и команда хочет сделать их более уникальными и выразительными.

Обновлённый образ Ань Жань станет доступен уже в следующем сезоне, который стартует 14 апреля. Помимо этого, разработчики продолжают развивать игру, добавляя новый контент и усиливая её сюжетную составляющую.