В Overwatch изменили внешность героини Ань Жань после критики игроков

Blizzard представила обновлённый облик одной из новых героинь Overwatch — Ань Жань. Разработчики решили внести изменения после активной реакции сообщества, которое осталось недовольно первоначальным дизайном персонажа.
Игроки обратили внимание на так называемую проблему «одинаковых лиц», из-за которой многие героини игры выглядят слишком похожими друг на друга. Под критику попала и Ань Жань — её внешность сочли слишком «детской» и не соответствующей образу уверенного бойца.
Игровой директор Аарон Келлер признал, что команда не до конца справилась с задачей при создании первоначального дизайна. По его словам, обновлённая версия героини должна лучше передавать её характер — решительность, силу и лидерские качества. Изменения коснулись черт лица, включая глаза, брови и выражение, а также общего визуального восприятия персонажа, сделав его более зрелым.
Разработчики подчеркнули, что внимательно прислушались к отзывам игроков и намерены учитывать их в дальнейшем. В течение года в игре появятся новые герои, и команда хочет сделать их более уникальными и выразительными.
Обновлённый образ Ань Жань станет доступен уже в следующем сезоне, который стартует 14 апреля. Помимо этого, разработчики продолжают развивать игру, добавляя новый контент и усиливая её сюжетную составляющую.
Не заметил разницы. Вообще.
С новой внешностью она и вправду стала взрослее и увереннее. Прям из подростка в молодую женщину.
немного приподняла свою голову с бебифейсом и немного нахмурилась, вот это изменение!
им понадобилось больше месяца чтобы сделать пару правок во внешности? шок контент