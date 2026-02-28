В Overwatch пройдет кроссовер-событие с NieR: Automata

Blizzard Entertainment продолжает серию неожиданных коллабораций: вслед за аниме-сериалами и кейпоп-группами герои шутера Overwatch примерят на себя образы вселенной NieR: Automata. Информация о событии на короткое время появилась на официальном YouTube-канале, а потом была оперативно удалена.

Судя по опубликованным материалам, кроссовер Project YoRHa стартует 10 марта. В этот день в игре появятся тематические скины для пяти персонажей. Разработчики подготовили отсылки к ключевым героям культовой японской RPG:

Ткач Жизни перевоплотится в одного из близнецов Адама.

Вендетта получит образ андроида A2.

У Ян примерит наряд 9S.

Кирико станет воплощением главной героини - боевого андроида 2B.

Ангел предстанет в образе Командора.

Андроиды Йоко Таро продолжают захватывать игровые миры один за другим. После бесчисленных коллабораций 2B наконец-то добралась и до Blizzard - и выглядит так, будто всегда здесь была.