Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 621 оценка

В Overwatch пройдет кроссовер-событие с NieR: Automata

Blizzard Entertainment продолжает серию неожиданных коллабораций: вслед за аниме-сериалами и кейпоп-группами герои шутера Overwatch примерят на себя образы вселенной NieR: Automata. Информация о событии на короткое время появилась на официальном YouTube-канале, а потом была оперативно удалена.

Судя по опубликованным материалам, кроссовер Project YoRHa стартует 10 марта. В этот день в игре появятся тематические скины для пяти персонажей. Разработчики подготовили отсылки к ключевым героям культовой японской RPG:

  • Ткач Жизни перевоплотится в одного из близнецов Адама.
  • Вендетта получит образ андроида A2.
  • У Ян примерит наряд 9S.
  • Кирико станет воплощением главной героини - боевого андроида 2B.
  • Ангел предстанет в образе Командора.

Андроиды Йоко Таро продолжают захватывать игровые миры один за другим. После бесчисленных коллабораций 2B наконец-то добралась и до Blizzard - и выглядит так, будто всегда здесь была.

Комментарии:  7
Ваш комментарий
Mr Malfoy
3
GamingWorkshop

ска :-)

3
ТвинТейл или ТвинТурбо

Интересно. Будет ли реализована главная фишка 2б?

Спойлер

Её жепа.

1
Stalker608

Не, ну это победа. Как говорится, лучше уже не будет

1
Milvago

Впервые в истории Blizzard игрокам покажут оголённые женские жопы в полмонитора?

1
ДаДжи

близы такая грязная конторка что как и юбы могли бы нацепить наряд 2B на мужика

1
CRAZY rock GAME

Это походу вместо новой части игры