В Overwatch пройдет кроссовер-событие с NieR: Automata

Blizzard Entertainment продолжает серию неожиданных коллабораций: вслед за аниме-сериалами и кейпоп-группами герои шутера Overwatch примерят на себя образы вселенной NieR: Automata. Информация о событии на короткое время появилась на официальном YouTube-канале, а потом была оперативно удалена.
Судя по опубликованным материалам, кроссовер Project YoRHa стартует 10 марта. В этот день в игре появятся тематические скины для пяти персонажей. Разработчики подготовили отсылки к ключевым героям культовой японской RPG:
- Ткач Жизни перевоплотится в одного из близнецов Адама.
- Вендетта получит образ андроида A2.
- У Ян примерит наряд 9S.
- Кирико станет воплощением главной героини - боевого андроида 2B.
- Ангел предстанет в образе Командора.
Андроиды Йоко Таро продолжают захватывать игровые миры один за другим. После бесчисленных коллабораций 2B наконец-то добралась и до Blizzard - и выглядит так, будто всегда здесь была.
ска :-)
Интересно. Будет ли реализована главная фишка 2б?
Её жепа.
Не, ну это победа. Как говорится, лучше уже не будет
Впервые в истории Blizzard игрокам покажут оголённые женские жопы в полмонитора?
близы такая грязная конторка что как и юбы могли бы нацепить наряд 2B на мужика
Это походу вместо новой части игры