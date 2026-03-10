ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 623 оценки

В Overwatch стартовала коллаборация с NieR: Automata

2BLaraSex 2BLaraSex

В популярном командном шутере Overwatch началось долгожданное кроссовер-событие с культовой японской RPG NieR: Automata. Обновление, получившее название Overwatch x Project YoRHa, уже доступно игрокам с сегодняшнего дня, 10 марта.

+ ещё 2 картинки

Разработчики из Blizzard Entertainment совместно с издателем Square Enix подготовили для фанатов набор легендарных обликов, превращающих известных героев в андроидов из проекта Йоко Таро. В центре коллаборации, как и ожидалось, оказались самые популярные персонажи игры: Кирико примерила образ главной героини 2B, Вендетта стала A2, а У Ян - 9S. Компанию им составили Ткач Жизни в роли Адама и Ангел в роли Командора Уайт.

Помимо пяти легендарных скинов, событие привнесло в игру тематическое лобби, оформлением которого занимались художники оригинальной NieR: Automata Кимихико Фудзисака и Кода Кадзума. Также, выполняя особые испытания, игроки смогут получить бесплатные награды: визитки, особый титул "Боец YoRHa"и уникальный брелок для оружия с головой Эмиля.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Solstice

Скины вам скилла не прибавят

4
Антон Патриарх Логвинов

Не ну скин на Кири забрал инста просто.

1
Co1ombo

Забавно, Кирико походу любимый персонаж близов. Получает скин чуть ли не на каждой коллаборации

1
NРС

Нужно больше скинов на Кирико.

И Мерсю, да.

игроки смогут получить бесплатные награды: визитки, особый титул "Боец YoRHa"и уникальный брелок для оружия с головой Эмиля.

Невероятная щедрость.

1
SweatyCurtain

Вау... вау... Полегче. Так и глядишь онлайн вернут.