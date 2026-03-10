В Overwatch стартовала коллаборация с NieR: Automata

В популярном командном шутере Overwatch началось долгожданное кроссовер-событие с культовой японской RPG NieR: Automata. Обновление, получившее название Overwatch x Project YoRHa, уже доступно игрокам с сегодняшнего дня, 10 марта.

Разработчики из Blizzard Entertainment совместно с издателем Square Enix подготовили для фанатов набор легендарных обликов, превращающих известных героев в андроидов из проекта Йоко Таро. В центре коллаборации, как и ожидалось, оказались самые популярные персонажи игры: Кирико примерила образ главной героини 2B, Вендетта стала A2, а У Ян - 9S. Компанию им составили Ткач Жизни в роли Адама и Ангел в роли Командора Уайт.

Помимо пяти легендарных скинов, событие привнесло в игру тематическое лобби, оформлением которого занимались художники оригинальной NieR: Automata Кимихико Фудзисака и Кода Кадзума. Также, выполняя особые испытания, игроки смогут получить бесплатные награды: визитки, особый титул "Боец YoRHa"и уникальный брелок для оружия с головой Эмиля.