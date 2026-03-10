В Overwatch стартовала коллаборация с NieR: Automata

В популярном командном шутере Overwatch началось долгожданное кроссовер-событие с культовой японской RPG NieR: Automata. Обновление, получившее название Overwatch x Project YoRHa, уже доступно игрокам с сегодняшнего дня, 10 марта.
Разработчики из Blizzard Entertainment совместно с издателем Square Enix подготовили для фанатов набор легендарных обликов, превращающих известных героев в андроидов из проекта Йоко Таро. В центре коллаборации, как и ожидалось, оказались самые популярные персонажи игры: Кирико примерила образ главной героини 2B, Вендетта стала A2, а У Ян - 9S. Компанию им составили Ткач Жизни в роли Адама и Ангел в роли Командора Уайт.
Помимо пяти легендарных скинов, событие привнесло в игру тематическое лобби, оформлением которого занимались художники оригинальной NieR: Automata Кимихико Фудзисака и Кода Кадзума. Также, выполняя особые испытания, игроки смогут получить бесплатные награды: визитки, особый титул "Боец YoRHa"и уникальный брелок для оружия с головой Эмиля.
Скины вам скилла не прибавят
Не ну скин на Кири забрал инста просто.
Забавно, Кирико походу любимый персонаж близов. Получает скин чуть ли не на каждой коллаборации
Нужно больше скинов на Кирико.
И Мерсю, да.
Невероятная щедрость.
Вау... вау... Полегче. Так и глядишь онлайн вернут.