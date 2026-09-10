Вышел новый музыкальный клип группы LE SSERAFIM, приуроченный к коллаборации с Overwatch

Южнокорейская группа LE SSERAFIM официально представила музыкальный видеоклип на заглавный трек своего второго синглового альбома "Made My Night". Ролик вышел в рамках новой коллаборации с популярной игрой Overwatch от Blizzard Entertainment. Это уже второе совместное видео группы с франшизой после успешного "Perfect Night" 2023 года.

Видео начинается с драматичной сцены: участницы LE SSERAFIM оказываются запертыми в тюрьме под натиском очень необычных фанатов. Атмосфера накаляется, но на помощь стремительно прибывают героини Overwatch - корейские пилоты мехов D.Va и D.Mon.

Полноценная игровая коллаборация с Overwatch стартует 12 сентября 2026 года. В игру добавят новые скины на героев (Мизуки, Фрейя, Ань Жань, Сьерра и Мойра), эмоции (танцы под новую песню), ограниченные челленджи и другие косметические предметы в стиле LE SSERAFIM. 13 сентября группа выступит в качестве закрывающего музыкального акта на BlizzCon 2026 в Калифорнии.