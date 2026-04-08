Вышел сюжетный ролик Сиерры - 51-го героя Overwatch

Blizzard Entertainment приоткрыли завесу тайны над 51-м героем Overwatch. Спустя неделю после первого арта разработчики представили кинематографический сюжетный ролик, подтвердивший, что новую героиню зовут Сиерра, а грядущий второй сезон получит название "Вершина" (Summit).

Согласно описанию под видео, Сиерра будет героем класса "Урон". В ролике героиня использует автоматическую винтовку (похожую на оружие Соджорн) и выпускает в противника самонаводящиеся дротики. Кроме того, она применяет дрон для передвижения по воздуху, что указывает на высокую мобильность. По словам инсайдеров, ультимативная способность Сиерры будет "очень... взрывной".

Трейлер с геймплеем Сиерры покажут завтра в 19:00 по Московскому времени. Второй сезон стартует 14 апреля.