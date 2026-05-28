Запросы игроков могут подтолкнуть Blizzard к экранизации Overwatch в формате мультсериала

Экранизации видеоигр переживают настоящий бум: крупные издатели один за другим превращают свои франшизы в анимационные сериалы. На удивление, этот тренд приносит отличные результаты, даря зрителям телеконтент высочайшего качества. Успех "Аркейн" от Riot Games, достойное шоу по Dota 2 и, конечно же, ставший культовым "Киберпанк: Бегущие по краю" наглядно доказали жизнеспособность этой концепции.

На этом фоне удивительно, что одна из самых подходящих для экранизации вселенных — Overwatch — до сих пор остается не у дел. Фанаты буквально умоляют о полноценном сериале с самого релиза игры, а после триумфа "Аркейн" эти призывы зазвучали с новой силой. Проект по League of Legends доказал: глубокие, приземленные истории отлично работают даже в ярких, гиперболизированных игровых мирах. И колоритные персонажи Overwatch, без сомнения, идеально вписались бы в этот формат.

До сих пор адаптация оставалась лишь мечтой сообщества, но лед, похоже, тронулся. Уолтер Конг, генеральный менеджер Overwatch и глава Blizzard по развитию живых сервисов, заявил, что компания не исключает такой возможности. В интервью порталу IGN он признался, что руководство прекрасно видит запросы аудитории: фанаты буквально штурмуют комментариями каждый новый синематик или трейлер персонажа, требуя от Blizzard полноценное шоу.

Каждый раз, когда мы выпускаем какие-то материалы, будь то трейлер персонажа или ролик к игровому событию, появляется множество комментариев в духе: „Эй, мы бы очень хотели анимационный сериал по Overwatch. Blizzard, какого черта? Когда это произойдет?“



Так что мы определенно это слышим, и, думаю, нетрудно поверить в то, что спрос на подобный контент действительно велик. Поэтому я точно не стану исключать, что когда-нибудь в будущем во вселенной Overwatch появятся и другие форматы повествования, — объяснил Конг.

По словам Конга, вселенная Overwatch сильна именно своей эмоциональной привязкой: игроки искренне сопереживают персонажам и их личным драмам. Каждый новый синематик, сюжетный трейлер или игровое событие лишь сильнее разжигают интерес аудитории. Вполне логично, что после таких ярких зарисовок геймеры ждут от разработчиков масштабного продолжения историй в полноценном медиаформате.

Каким бы качественным ни был соревновательный PvP-геймплей, главным козырем Overwatch всегда оставался уникальный ростер героев. Именно этот фактор отличает проект Blizzard от многочисленных конкурентов по жанру, которые пытались запрыгнуть в этот поезд, но с треском провалились. Свежие примеры вроде Highguard или Marathon это лишь подтверждают: ни одна из них не способна предложить действительно харизматичных персонажей. Искренне непонятно, почему авторы подобных Hero-шутеров упорно игнорируют дизайн героев, хотя вся их игра строится именно вокруг ярких личностей.

Сейчас, когда Blizzard стабилизировала онлайн и выстроила четкую сезонную структуру повествования, анонс полноценного сериала в ближайшие пару лет выглядит более чем реальным. Да, предыдущий киноопыт компании — фильм «Варкрафт» — обернулся громким кассовым разочарованием, и этот призрак прошлого до сих пор может сдерживать боссов студии. Однако индустрия давно изменилась, и былые страхи пора оставить позади.