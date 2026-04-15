Запуск Overwatch на Switch 2 оказался проблемным - игроки жалуются на низкую производительность

Шутер Overwatch наконец добрался до консоли Nintendo Switch 2, однако релиз на новой платформе прошёл не так гладко, как ожидали игроки. Вскоре после выхода пользователи начали массово жаловаться на серьёзные проблемы с производительностью.

Изначально разработчики обещали улучшенную версию игры для новой консоли — с более качественной графикой, улучшенным звуком и частотой кадров до 60 FPS как в портативном режиме, так и при подключении к телевизору. Однако на практике многие игроки сообщают, что игра работает значительно хуже ожидаемого.

По словам пользователей, частота кадров остаётся на уровне около 30 FPS, а иногда производительность кажется даже ниже, чем у версии для первой Nintendo Switch. Некоторые игроки предполагают, что версия для Switch 2 представляет собой практически тот же клиент, что и на предыдущей консоли, лишь слегка адаптированный для нового устройства.

Разработчики из Blizzard уже подтвердили наличие проблемы. В компании заявили, что текущий лимит частоты кадров на Switch 2 оказался ниже запланированного и сейчас команда работает над обновлением, которое должно исправить ситуацию.

Запуск версии игры для новой консоли совпал с выходом второго сезона обновления Reign of Talon. Несмотря на ожидания улучшенной версии шутера на современной платформе, первые впечатления игроков оказались довольно критичными.

Blizzard пообещала выпустить патч, который должен устранить проблемы с производительностью, однако точные сроки выхода обновления пока не названы. Пока же часть игроков предпочитает подождать исправлений перед тем, как начинать играть на Switch 2.