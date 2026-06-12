Журналисты недовольны сексуализацией нового персонажа Сион из Overwatch

В сообществе Overwatch разгорелся новый скандал вокруг дизайна героини. Недавно Blizzard Entertainment представила 52-го героя - Сион, лидера криминального клана Хашимото, которая выходит в 3 сезоне 16 июня 2026 года.

Сион - это омник с необычно человечным обликом: привлекательное лицо в стиле "красивой восточноазиатской женщины", выразительные черты, облегающий белый костюм, акцент на фигуре и даже видимый язык в трейлере. Журналисты в изданиях вроде Den of Geek и Kotaku обвинили разработчиков в чрезмерной сексуализации персонажа, особенно учитывая, что это первый женственный омник в игре. Критики отмечают, что в отличие от более механических и роботизированных персонажей вроде Дзеньятты или Раматтры, Сион получила дизайн, ориентированный на привлекательность и продажу косметики.

Вместо того чтобы представить ее в игре с более традиционным дизайном омника, создатели Сион добавили гораздо больше человеческих черт, по-видимому, без всякой причины, кроме как для сексуализации.

Добавив в список персонажей еще одного стандартного сексуального женского персонажа, разработчики Overwatch дают понять своим поклонникам, что для них важнее создание привлекательных женщин, чем продуманная проработка характеров. Сион - всего лишь еще одна несчастная жертва их давней войны против творческих экспериментов в отношении женских персонажей.

Трудно не смотреть на её дизайн и не чувствовать, что в процессе создания был упущен более смелый, менее ориентированный на продажу скинов вариант.

Часть сообщества прогрессивных игроков называет Сион "gooner bait" - персонажем, созданным в первую очередь для привлечения внимания определенной аудитории. В то же время многие игроки и фанаты защищают дизайн, хваля киберпанк-эстетику, стильный белый костюм с красными акцентами, рога и динамичный геймплей (двойные пистолеты, рывок, возможность ездить и бросать мотоцикл). Сион выходит уже на следующей неделе вместе с новой картой в Японии и боевым пропуском.