1 июня в Overwatch 2 начнется празднование Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества ©

Blizzard решила в очередной раз напомнить сообществу о том, что всего через несколько дней в игре стартует долгожданный ивент в честь поддержки ЛГБT-сообщества. В честь этого праздника разработчики решили приоткрыть немного занавес и показали как изменится визуал карты "Мидтаун".

На карте появится праздничное оформление, а всем игрокам, которые зайдут в игру на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества, а также граффити с изображением Трейсер и Эмили.

Помимо прочего разработчики Overwatch 2 "обновили" лор ещё двух персонажей — Фaррa теперь официально лесбиянка, а Батист — бисексуал. Живите с этим.

Событие стартует 1 июня и будет идти до конца четвертого сезона, то есть до 13 июня.