1 июня в Overwatch 2 начнется празднование Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества

Blizzard решила в очередной раз напомнить сообществу о том, что всего через несколько дней в игре стартует долгожданный ивент в честь поддержки ЛГБT-сообщества. В честь этого праздника разработчики решили приоткрыть немного занавес и показали как изменится визуал карты "Мидтаун".
На карте появится праздничное оформление, а всем игрокам, которые зайдут в игру на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества, а также граффити с изображением Трейсер и Эмили.
Помимо прочего разработчики Overwatch 2 "обновили" лор ещё двух персонажей — Фaррa теперь официально лесбиянка, а Батист — бисексуал. Живите с этим.
Событие стартует 1 июня и будет идти до конца четвертого сезона, то есть до 13 июня.
Ну, не компания, а фонд LGBT+ уже тогда... Лучше бы провели ивент "качественные игры и возвращение старого канона". Что тут можно ещё сказать?
а всем игрокам, которые зайду в игре на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества
Ой спасибо большое, обойдусь
Ну а так, для кого игру позиционируют, те пусть и играют. Ни нормальной монетизации, ни баланса, куча багов - их новой целевой аудитории главное чтобы радужный флаг повесили, и они хоть радужный кал будут жрать.
Почему эти розовополые не хотя провести месяц в поддержку голодающих детей Африки?)
Пф, за детей Африки не платят. Завтра скажут: "А теперь ваши LGBT+ и BLM нахрен никому не нужны", они переобуются быстрее Флэша и вернут оригинальный канон персонажей
Зоопарк
когда уже будет месяц поддержки грызунов!
фу, и тут дырявых напихали.
Повод месяц не заходить в игру.
повод никогда туда больше не заходить, чтоб не запарафинится
А на следующий день к ним подключились и UBISOFT!!!)))
Че так мало? Пусть навсегда остаётся
не грусти, ты всегда можешь перестраиваться без поворотника и обгонять по обочине, чтоб ощутить себя причастным
Вот бы они официально сказали что гендзи гей)
там хуже, президент близзард майк ибарра открытый вскукарек и флейтосос, дальше у них в играх только хуже будет
Неееееееееет, умоляю, все что угодно, только не этот месяц!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
Happy pride month 😊😉