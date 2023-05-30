Overwatch 2 04.10.2022
4.1 316 оценок

1 июня в Overwatch 2 начнется празднование Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества

©
Solstice
Новости

Blizzard решила в очередной раз напомнить сообществу о том, что всего через несколько дней в игре стартует долгожданный ивент в честь поддержки ЛГБT-сообщества. В честь этого праздника разработчики решили приоткрыть немного занавес и показали как изменится визуал карты "Мидтаун".

На карте появится праздничное оформление, а всем игрокам, которые зайдут в игру на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества, а также граффити с изображением Трейсер и Эмили.

+ ещё 2 картинки

Помимо прочего разработчики Overwatch 2 "обновили" лор ещё двух персонажей — Фaррa теперь официально лесбиянка, а Батист — бисексуал. Живите с этим.

Событие стартует 1 июня и будет идти до конца четвертого сезона, то есть до 13 июня.

Обновления
-19
16
Последние посты по игре Overwatch 2
Игрок Overwatch 2 замечает забавную деталь в популярном скине Мэй
Игрок Overwatch 2 замечает забавную деталь в популярном скине Мэй
Игроки Overwatch 2 продолжают критиковать разработчиков за отмену PvE. Blizzard ответили очередным обещанием
Игроки Overwatch 2 продолжают критиковать разработчиков за отмену PvE. Blizzard ответили очередным обещанием
В Overwatch 2 стартовало испытание Симметры "Семена порядка"
В Overwatch 2 стартовало испытание Симметры "Семена порядка"
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Ну, не компания, а фонд LGBT+ уже тогда... Лучше бы провели ивент "качественные игры и возвращение старого канона". Что тут можно ещё сказать?

7
GameOver-inc

а всем игрокам, которые зайду в игре на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества
Ой спасибо большое, обойдусь

Ну а так, для кого игру позиционируют, те пусть и играют. Ни нормальной монетизации, ни баланса, куча багов - их новой целевой аудитории главное чтобы радужный флаг повесили, и они хоть радужный кал будут жрать.

7
wianewa

Почему эти розовополые не хотя провести месяц в поддержку голодающих детей Африки?)

5
Artery Kaulitz

Пф, за детей Африки не платят. Завтра скажут: "А теперь ваши LGBT+ и BLM нахрен никому не нужны", они переобуются быстрее Флэша и вернут оригинальный канон персонажей

0
Vega_89

Зоопарк

4
xomy4ek

когда уже будет месяц поддержки грызунов!

1
Oscilograf

фу, и тут дырявых напихали.

1
-Zion-
всем игрокам, которые зайдут в игру на время ивента, автоматически добавят в коллекцию значки и визитки с флагами ЛГБT-сообщества

Повод месяц не заходить в игру.

1
Oscilograf

повод никогда туда больше не заходить, чтоб не запарафинится

-1
Strannik110

А на следующий день к ним подключились и UBISOFT!!!)))

0
VaZZers

Че так мало? Пусть навсегда остаётся

-1
Oscilograf

не грусти, ты всегда можешь перестраиваться без поворотника и обгонять по обочине, чтоб ощутить себя причастным

-2
Kopatich2k21

Вот бы они официально сказали что гендзи гей)

-1
Oscilograf

там хуже, президент близзард майк ибарра открытый вскукарек и флейтосос, дальше у них в играх только хуже будет

0
Strannik110

Неееееееееет, умоляю, все что угодно, только не этот месяц!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!

-1
Aellie

Happy pride month 😊😉

-2