Activision Blizzard: аудитория и траты игроков в Overwatch 2 заметно снизились ©

Количество игроков в Overwatch 2 снижается, признает издатель игры Activision Blizzard. В своем отчете о прибылях за 2 квартал 2023 г. компания Activision Blizzard сообщила, что в этом квартале показатели бесплатного шутера снизились. Однако, по мнению компании, следующее крупное обновление игры, Overwatch 2: Invasion, которое выйдет в следующем месяце, должно помочь решить эту проблему.

"Несмотря на последовательное снижение вовлеченности и траты игроков в Overwatch 2 в этом квартале, команда Overwatch с нетерпением ждет выхода 10 августа обновления Overwatch 2: Invasion", - пишет издатель в своем отчете о прибылях. "Это будет крупнейшее сезонное обновление, в которое планируется включить новые сюжетные PVE-миссии, новый игровой режим, новую систему развития героев, а также дополнительного героя".

Overwatch 2: Invasion представит следующую порцию сюжетных миссий и станет частью шестого сезона командного шутера. В прошлом месяце компания Blizzard подтвердила, что следующая партия PvE-миссий будет закрыта за платной стеной и будет стоить 15 долларов. Кроме того, ранее в этом месяце Blizzard подтвердила, что, скорее всего, Overwatch 2 не получит новых сюжетных миссий как минимум в течение двух следующих сезонов после выхода игры Invasion.

Overwatch 2 вышла в октябре 2022 г. в виде бесплатной версии, и за первый месяц в нее сыграли более 35 млн человек.