Activision Blizzard выразила свое беспокойство насчет будущего Overwatch League и Call of Duty League

Об этом говорится в отчете, который компания отправила Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В разделе «Важность наших франшиз» говорится следующее:

Совместная работа по поддержанию наших профессиональных киберспортивных лиг продолжает сталкиваться с трудностями, которые негативно сказываются на бизнесе и могут повлиять на существование этих лиг в рамках текущей бизнес-модели. Мы продолжим бороться с этими трудностями, но если мы потерпим неудачу, то это может привести к значительным тратам.

Это уже не первая тревожная новость о будущем Лиги. В январе команды Лиги Overwatch наняли юриста, чтобы получить компенсацию от Blizzard за неоправдавшиеся чрезмерные расходы на киберспорт.