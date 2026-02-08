Актриса новой героини Overwatch поддержала недовольных редизайном

Актриса, озвучившая Ань Жань — нового персонажа класса урона в Overwatch, — высказалась о спорах вокруг внешности героини. Игроки обратили внимание, что её финальная модель заметно отличается от образа, показанного ранее в комиксе и кинематографическом ролике.

Фария Андерсон призналась, что долго думала, стоит ли комментировать ситуацию. По её словам, ей важно было с уважением отнестись и к мнению сообщества, и к труду разработчиков, не создавая ощущения, будто она говорит от имени студии.

Тем не менее актриса дала понять: часть разочарования фанатов ей понятна. После первых появлений Ань Жань многие ожидали более смелого и необычного дизайна, который продолжил бы традицию Overwatch бросать вызов шаблонным стандартам внешности. Итоговый вариант показался некоторым игрокам более «безопасным».

Андерсон рассказала, что ей самой пришлось пережить своего рода прощание с тем образом, который, как ей казалось, был задан ранними материалами. Она считает, что именно из-за этого контраста реакция аудитории получилась такой острой.

При этом актриса подчеркнула: обсуждение важно, потому что для многих людей вопрос репрезентации в играх имеет большое значение. Она видит, как фанаты предлагают собственные варианты редизайна, и внимательно следит за этими работами.

По словам Андерсон, своими мыслями она делилась и с разработчиками. В ответ её поддержали в стремлении быть честной и открытой с игроками.

Ань Жань дебютирует в Overwatch уже на следующей неделе вместе с крупным обновлением, и разговоры о её облике, похоже, ещё долго будут частью обсуждений вокруг игры.