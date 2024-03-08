Авторы Overwatch 2 представили трейлер коллаборации с аниме "Ковбой Бибоп"

Сегодня компания Blizzard представила стильный трейлер к следующему масштабному событию Overwatch 2 - кроссоверу с любимым фанатами аниме-сериалом 90-х "Ковбой Бибоп". Специальная коллаборация будет запущена в рамках 9-го сезона Overwatch 2, который стартует 12 марта.
В типичной для Overwatch манере трейлер коллаборации "Ковбой Бибоп" воссоздает культовый начальный анимационный сиквел аниме студии Sunrise и вступительную тему "Tank" Ёко Канно.
В трейлере также раскрываются некоторые подробности о коллаборации, а именно, какие персонажи получат скины. В любом случае, подробно о скинах расскажут 11 марта.
В рамках совместного события будет представлен и другой косметический контент: эмодзи, интро и многое другое. Их также покажут на следующей неделе.
Для остальных напоминаем, что Overwatch 2 - это free-to-play геройский шутер, доступный для PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Хорошая попытка, Близзард, но нет! Сколько не сыпь сахарной посыпкой кусок дерьма, лучше он не станет...
Ну, если нос закрыть и быстро жевать... 🤡
Аниме - топ, игра - хавно, выводы?Пойду лучше бибопа пересмотрю)
Балдёж. Но вот будут гореть пердаки у фанатов, если Близзы решат скины продавать или придётся покупать в дополнение к БП ещё и доступ к скинам, как было в зимней сказке.
Предполагаю как будет: добавят донат скины в магазин, парочку бесплатных наград (реколоры и гриффити) и какой нибудь короткий ивент, где игроки будут долбить ботов. На этом все. Так было во всех прошлых события/коллабах.