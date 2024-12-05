Благотворительные облики Ангела из Overwatch 2 помогли собрать $12,3 млн

Акция «Розовая лента и Розовое золото» помогла собрать в благотворительный фонд 12,3 миллиона долларов США.
Blizzard поделились результатами акции, которая проводилась в июне этого года. 100% суммы от продаж обликов Ангела «Розовая лента» и «Розовое золото» были перечислены в благотворительный фонд BCRF, который занимается исследованием рака груди.
Мы хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто помог нам собрать $12,3 миллиона для The Breast Cancer Research Foundation в рамках акции "Mercy for a Cause".
Таким образом, общая сумма средств, собранных в рамках обеих кампаний, превысила $25 миллионов, направленных на исследование рака молочной железы. Мы не смогли бы сделать ничего из этого без всех вас!
Итого за две акции (в этом году и в 2018-м) собрали более $25 миллионов на благое дело.
Гоев на 12 лямов надоили, жаль их.
Не то что мы с тобой, братан. Вместо покупки розовой ленты мы с тобой на эти деньги под забором бояры нажрались до усрачки. Во погуляли так погуляли.
Это один из самых редких скинов в овере. На уровне вдовы за предзаказ.
Плюс розовый и милый, где огромная часть игры аудитория женского пола. Я бы и сам купил, если бы овервотч ещё существовал
Но той игры уже нет.
Поголовно всех доят стригут и режут. А он на игрушку обиделся.
А че ей рожу так скривили, на прошлых нормальная была, с милой улыбкой, мало дали ?
Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст ! Давай по новой, Миша...
Шота я пропустил она-же Маша (Mercy), или и её уже того, трансформировали ?
Нууу, вполне возможно :) а вообще ни разу не играл, имён не знаю, на пошляндию только с ними когдааа-то натыкался, гифки, coub и пр.
Ну шоп понимать контекст, у них там есть Солдат 76, некогда популярный сильно, из него сделали глиномеса по лору, а из Трейсер лезбу, так что я тут ничего не исключаю )
Выглядит всрато, почему такое вообще покупали?
Кто блин эти донатеры? Я 10 лет назад 600 рублёв отдал и с тех пор ни копейки.