Благотворительные облики Ангела из Overwatch 2 помогли собрать $12,3 млн

Акция «Розовая лента и Розовое золото» помогла собрать в благотворительный фонд 12,3 миллиона долларов США.

Blizzard поделились результатами акции, которая проводилась в июне этого года. 100% суммы от продаж обликов Ангела «Розовая лента» и «Розовое золото» были перечислены в благотворительный фонд BCRF, который занимается исследованием рака груди.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто помог нам собрать $12,3 миллиона для The Breast Cancer Research Foundation в рамках акции "Mercy for a Cause".



Таким образом, общая сумма средств, собранных в рамках обеих кампаний, превысила $25 миллионов, направленных на исследование рака молочной железы. Мы не смогли бы сделать ничего из этого без всех вас!

Итого за две акции (в этом году и в 2018-м) собрали более $25 миллионов на благое дело.