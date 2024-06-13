ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 485 оценок

Благотворительный облик Ангела "Розовая лента" вернется в Overwatch 2 в конце июня

Solstice
Новости
«Розовая лента»
«Розовая лента»

Blizzard анонсировали возвращение благотворительного облика Ангела "Розовой ленты" в Overwatch 2, а также появления нового комплекта "Розовое золото". Для покупки скины будут доступны с 25 июня по 8 июля, а все вырученные с их продажи средства будут переданы в благотворительный фонд BCRF, занимающимся исследованиями рака груди.

Приобрести скины вы сможете лишь за реальные деньги (не монеты овервотч):

  • Облик «Розовая лента» — $14,99;
  • Набор «Розовое золото» (новый облик, значки, граффити, визитки + скин на оружие) — $19,99.

К сожалению товар нельзя дарить в подарок.

«Розовое золото»
«Розовое золото»

Напоминаем вам, что впервые легендарный облик «Розовая лента» продавался в Overwatch 1 в 2018 году.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
PoiuQ

Кто успел тот успел. Акки с ней нехило так стоили.

1
Exies27

И кто то же это покупает...

0
wianewa

Гоев выдаивают прям по полной, под конец.

-2