Благотворительный облик Ангела "Розовая лента" вернется в Overwatch 2 в конце июня

Blizzard анонсировали возвращение благотворительного облика Ангела "Розовой ленты" в Overwatch 2, а также появления нового комплекта "Розовое золото". Для покупки скины будут доступны с 25 июня по 8 июля, а все вырученные с их продажи средства будут переданы в благотворительный фонд BCRF, занимающимся исследованиями рака груди.
Приобрести скины вы сможете лишь за реальные деньги (не монеты овервотч):
- Облик «Розовая лента» — $14,99;
- Набор «Розовое золото» (новый облик, значки, граффити, визитки + скин на оружие) — $19,99.
К сожалению товар нельзя дарить в подарок.
Напоминаем вам, что впервые легендарный облик «Розовая лента» продавался в Overwatch 1 в 2018 году.
Кто успел тот успел. Акки с ней нехило так стоили.
И кто то же это покупает...
Гоев выдаивают прям по полной, под конец.