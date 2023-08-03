Blizzard кинули страйк на пользователя твиттера, который сливает информацию о новом герое поддержки - Иллари

Blizzard кинули страйк игроку, который выложил в твиттере скины новой героини Иллари.

Также про этот слив ничего не написало издание Dexerto, которое активно фармит просмотры на статьях, сделанных по постам из реддита/твиттера, несмотря на то, что утечка была очень обсуждаемой. Это издание сотрудничает с Blizzard. Крупные зарубежные контент-мейкеры по Overwatch тоже о ней молчат.

На реддите, кстати, сейчас гуляет вот такая картинка с якобы способностями Иллари. Однако у неё несколько много моментов, которые заставляют усомниться в её подлинности:

Героиня в слитом скине, а на карточках со способностями всегда изображают персонажа в стандартном облике Нет значков способностей Фраза "discord effect" явно звучит, как написанная игроком — Blizzard обычно расписывают подобные эффекты типа «увеличивает получаемый урон», но никогда не сравнивают с уже существующими.

Достаточно сравнить эту картинку с официальными изображениями от Blizzard, которые они выкладывают, когда анонсируют механику героев, и сразу становится ясно, что это фанатская поделка.