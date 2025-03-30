Blizzard может переименовать Overwatch 2 в Overwatch

Overwatch 2 могут переименовать в Overwatch, как выяснили датамайнеры, изучив файлы игры. Цифра "2" больше не упоминается в описании новых скинов, что натолкнуло инсайдеров на мысль о предстоящем ребрендинге.

По их данным, новое название появится в 16-м сезоне, который стартует 22 апреля. При этом скины из первой части получат отметку Classic, а новые косметические предметы Overwatch 2 станут Valorous.

Ранее Overwatch 2 задумывалась как игра с PvE-контентом, но его так и не добавили, а название осталось. Это вызывало недовольство игроков, так как проект больше напоминал большое обновление, а не полноценную вторую часть.

Теперь Blizzard может окончательно отказаться от "2" в названии, а возвращение лутбоксов лишь подтверждает планы разработчиков пересмотреть концепцию Overwatch.