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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 547 оценок

Blizzard может переименовать Overwatch 2 в Overwatch

butcher69 butcher69

Overwatch 2 могут переименовать в Overwatch, как выяснили датамайнеры, изучив файлы игры. Цифра "2" больше не упоминается в описании новых скинов, что натолкнуло инсайдеров на мысль о предстоящем ребрендинге.

По их данным, новое название появится в 16-м сезоне, который стартует 22 апреля. При этом скины из первой части получат отметку Classic, а новые косметические предметы Overwatch 2 станут Valorous.

Ранее Overwatch 2 задумывалась как игра с PvE-контентом, но его так и не добавили, а название осталось. Это вызывало недовольство игроков, так как проект больше напоминал большое обновление, а не полноценную вторую часть.

Теперь Blizzard может окончательно отказаться от "2" в названии, а возвращение лутбоксов лишь подтверждает планы разработчиков пересмотреть концепцию Overwatch.

-19
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Они действительно думают, что во всем виновата цифра 2🤡 // Денис Глухов

11
fr54gh

Новость высосана из такого места, о котором не принято упоминать в приличном обществе.

5
SnakePlissken

Из места,в которое не проникает солнечный свет?

0
Jarvis666

Это PG, тут можно

0
fr54gh SnakePlissken

Скажем так. "Это" может поместиться во рту у автора. После чего на свет появиться ещё несколько подобных "новостей".

0
mister dendy

А че, нормальная идея. Через полгодика можно будет заанонсить Овервотч 2 и опять прогреть калоедов

5
kotasha

Собственно, эта игра и есть Overwatch 1 там разницы почти вообще нет, хотели сделать хайп мол 2 часть а получили кучу негатива, а достаточно было просто 1 часть перевести на условную модель.

2
TheCalvariam

чел её засрали из-за того что они так и не реализовали PVE, а сделали какую то отсибятину и ещё вдобавок за короткий кусок г*вна просили бабки, а так вторая часть должна была быть сюжеткой с миссиями.

0
Евгений Кондратенко

Мы сделали обновление под видом сиквела, а потом убрали 2, чтобы игру не называли сиквелом.

2
Пользователь ВКонтакте

Ну наконец-то додумались после всего, что отменили // Андрей Китызин

0
darkevil555

хахахахах была 1 часть нет надо было закрыть и открыть типа 2

0
selfreaver

А что поменяется? :D

0
ilyush

ничего, очевидно же. Просто овервотч 1 уже не существует в принципе, и это бред. Видимо они это поняли

1
Jarvis666

Надеюсь они понял, что без того голабльного, обещанного режима с одиночной кампанией и прокачкой никакого Overwatch 2 не существует. Сейчас им следует переименовать игру в Overwatch -1))

0
Crazyqsoled

Даунгрейд?

0
JohnTornton

габен может переименовать халф лайф 2 в халф лайф 3

0
wianewa

Изгадили игру, теперь ищут способ сделать так, что ничего и не было. Дно очередное на близах.

0
gameplaynostalgia

Что за бред!? Пхахах
Выпустить первую игру в 2016 году, через 6 лет в 2022 году выпустить якобы Overwatch 2, а первый закрыть и теперь ещё через 3 года переименовать обратно в Overwatch.

Глядишь так и с Warzone будет

-1
bysaturn

Да по факту никаких других частей нет. Просто название меняется туда сюда.

-1
Kamishini1993

Может и Маккри вернут

-1
Пользователь ВКонтакте

Оверватсх два. Не благодарите. // Сергей Бегленко

-1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Павлов

-2
Пользователь ВКонтакте

Ахахахах метелица момент что сказать😂👍 // Владимир Холиваров

-2
Пользователь ВКонтакте

В это ещё играют ?😁😁 // Артём Савельев

-3
Пользователь ВКонтакте

Периодически. В 18-м году была огромная проблема найти игру // Стас Конищев

-1
Пользователь ВКонтакте

В неё нельзя в России поиграть // Nobody Invisible

-1
Рома Валевский

а я пукнул, предлагаю сделать об этом новость.

-3