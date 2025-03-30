Blizzard может переименовать Overwatch 2 в Overwatch

Overwatch 2 могут переименовать в Overwatch, как выяснили датамайнеры, изучив файлы игры. Цифра "2" больше не упоминается в описании новых скинов, что натолкнуло инсайдеров на мысль о предстоящем ребрендинге.
По их данным, новое название появится в 16-м сезоне, который стартует 22 апреля. При этом скины из первой части получат отметку Classic, а новые косметические предметы Overwatch 2 станут Valorous.
Ранее Overwatch 2 задумывалась как игра с PvE-контентом, но его так и не добавили, а название осталось. Это вызывало недовольство игроков, так как проект больше напоминал большое обновление, а не полноценную вторую часть.
Теперь Blizzard может окончательно отказаться от "2" в названии, а возвращение лутбоксов лишь подтверждает планы разработчиков пересмотреть концепцию Overwatch.
Они действительно думают, что во всем виновата цифра 2🤡 // Денис Глухов
Новость высосана из такого места, о котором не принято упоминать в приличном обществе.
Из места,в которое не проникает солнечный свет?
Это PG, тут можно
Скажем так. "Это" может поместиться во рту у автора. После чего на свет появиться ещё несколько подобных "новостей".
А че, нормальная идея. Через полгодика можно будет заанонсить Овервотч 2 и опять прогреть калоедов
Собственно, эта игра и есть Overwatch 1 там разницы почти вообще нет, хотели сделать хайп мол 2 часть а получили кучу негатива, а достаточно было просто 1 часть перевести на условную модель.
чел её засрали из-за того что они так и не реализовали PVE, а сделали какую то отсибятину и ещё вдобавок за короткий кусок г*вна просили бабки, а так вторая часть должна была быть сюжеткой с миссиями.
Мы сделали обновление под видом сиквела, а потом убрали 2, чтобы игру не называли сиквелом.
Ну наконец-то додумались после всего, что отменили // Андрей Китызин
хахахахах была 1 часть нет надо было закрыть и открыть типа 2
А что поменяется? :D
ничего, очевидно же. Просто овервотч 1 уже не существует в принципе, и это бред. Видимо они это поняли
Надеюсь они понял, что без того голабльного, обещанного режима с одиночной кампанией и прокачкой никакого Overwatch 2 не существует. Сейчас им следует переименовать игру в Overwatch -1))
Даунгрейд?
габен может переименовать халф лайф 2 в халф лайф 3
Изгадили игру, теперь ищут способ сделать так, что ничего и не было. Дно очередное на близах.
Что за бред!? Пхахах
Выпустить первую игру в 2016 году, через 6 лет в 2022 году выпустить якобы Overwatch 2, а первый закрыть и теперь ещё через 3 года переименовать обратно в Overwatch.
Глядишь так и с Warzone будет
Да по факту никаких других частей нет. Просто название меняется туда сюда.
Может и Маккри вернут
Оверватсх два. Не благодарите. // Сергей Бегленко
// Андрей Павлов
Ахахахах метелица момент что сказать😂👍 // Владимир Холиваров
В это ещё играют ?😁😁 // Артём Савельев
Периодически. В 18-м году была огромная проблема найти игру // Стас Конищев
В неё нельзя в России поиграть // Nobody Invisible
а я пукнул, предлагаю сделать об этом новость.