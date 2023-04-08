Blizzard не знает собственной игры? Была исправлена "ошибка" Overwatch 2, которую специально добавили еще в 2019 году ©

На этой неделе в последних примечаниях к патчу Overwatch 2 было указано, что намеренно добавленная почти четыре года назад функция теперь считается ошибкой.

"Исправлена ошибка, позволявшая Эш получать Ульту, пока активен БОБ", - говорится в официальном патчноуте к грядущему обновлению 4 сезона Overwatch 2.

Это изменение является единственным пунктом среди десятков других мелких исправлений в патче, но игроки быстро заметили, что эта "ошибка" фактически противоречит патчу Overwatch 2019 года, который намеренно позволял Эш создавать ультимейт-заряд при активном бобе, называя ошибкой прямо противоположное:

"Исправлена ошибка, из-за которой Эш не набирала ультимативный заряд, пока был активен БОБ", - говорится в патче 2019 года.

Так это была ошибка или корректировка баланса? Blizzard, похоже, немного запуталась в происхождении этой функции, или же предпочитает убрать ее из Overwatch в ее нынешнем виде.

Реакция на это открытие была обескураживающей. Некоторые фанаты почувствовали, что их доверие к команде балансировщиков Blizzard пошатнулось из-за небольшой путаницы.

Как они могут быть настолько не осведомлены о состоянии собственной игры? Что происходит в команде балансировщиков Overwatch, что они даже не знают, что делают герои, и делали это годами?

В защиту разработчика другой игрок пишет:

Мы говорим о глубоком нюансе, связанном с ультовым зарядом одного героя почти четыре года назад. И за это же время философия команды балансировщиков в отношении ультов изменилась. Я думаю, что это очень придирчиво и не имеет большого значения.

Для скептиков естественно рассматривать эту путаницу как подтверждение предполагаемой некомпетентности, но реальность может быть более скучной. Ведение единой канонической записи изменений в проекте, к которому прикасались сотни рук и который обновлялся столько же раз за семь лет, похоже на логистический кошмар. Обычная текучесть кадров (или, как в случае Blizzard, ненормально высокая текучесть, подстегиваемая переработками имеет тенденцию создавать пробелы в забытой истории, что может привести к периодическим несоответствиям. Blizzard пока официально не признала и не исправила ошибку.

Подобное может регулярно происходить в онлайн играх многолетней давности, но игроки просто не замечают этого или изменения остаются незамеченными в патчноутах. Тем не менее, это забавная ошибка. Если только вы не Эш...