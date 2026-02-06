Blizzard объяснила отказ от Overwatch 2: студия не считает ребрендинг признанием провала

Blizzard официально убрала цифру «2» из названия Overwatch, но подчёркивает: это не попытка признать неудачу сиквела. По словам разработчиков, ребрендинг нужен прежде всего для того, чтобы снять опасения игроков о возможной замене игры Overwatch 3 в будущем.

О возвращении к оригинальному названию компания объявила на фоне масштабных изменений, которые Blizzard называет началом «новой сюжетной эпохи» для шутера. В течение года Overwatch получит сюжетную арку The Reign of Talon, рассчитанную на шесть сезонов. Уже первый сезон, стартующий 10 февраля, добавит сразу пять новых героев, а до конца года ростер пополнится ещё пятью персонажами.

Нынешний курс заметно отличается от планов, с которыми Blizzard анонсировала Overwatch 2 в 2022 году. Тогда студия делала ставку на PvE-кампанию и кооперативный контент, но позже эти идеи были свёрнуты. Тем не менее руководство Blizzard считает этот период необходимым этапом развития.

Глава направления live-service проектов Уолтер Конг заявил, что студия не могла прийти к текущему формату напрямую. По его словам, сложные годы были изматывающими, но именно они позволили понять, каким должен быть Overwatch в будущем.

Директор игры Аарон Келлер отдельно подчеркнул, что отказ от цифры «2» — это не признание ошибки. Напротив, Blizzard стремится донести до игроков, что Overwatch задуман как «игра на годы вперёд», а не продукт, который вскоре заменят новой частью.

По словам Келлера, студия всё чаще слышит от сообщества, что игра находится в лучшем состоянии за всю историю. При этом Blizzard не хочет, чтобы фанаты беспокоились о том, когда им придётся «переезжать» в Overwatch 3 — таких планов у компании нет.