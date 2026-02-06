ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 602 оценки

Blizzard объяснила сексуальность новых героев Overwatch техническим удобством

Extor Menoger Extor Menoger

Игроки давно заметили, что персонажи шутера Overwatch с годами становятся все более конвенционально привлекательными, если сравнивать их с пестрым составом оригинальной игры 2016 года. Старший продюсер проекта Кенни Хадсон в недавнем интервью подтвердил это наблюдение, однако отметил, что за решением делать героев высокими и подтянутыми стоит не только эстетика, но и сугубо практическая необходимость.

По словам разработчика, при создании персонажей команда ищет баланс между уникальностью и удобными пропорциями. Хадсон объяснил, что длинные конечности и высокий рост значительно упрощают работу художников при создании будущих косметических предметов. Наличие стандартной, высокой и стройной модели позволяет избежать множества технических трудностей при наложении новой геометрии и текстур, что делает процесс поддержки игры более эффективным.

В качестве обратного примера продюсер упомянул героя Тарана, работа над обликами для которого ранее вызывала у команды серьезные сложности из-за его нестандартной формы. Чтобы наладить производственный конвейер, студия временно сфокусировалась на создании более привычных человекоподобных персонажей. Теперь, когда процессы оптимизированы, разработчики готовы вновь экспериментировать с необычными героями, такими как ожидаемый Джетпак Кот.

9
6
Комментарии:  6
Balmont92

Дожили, теперь нужно оправдываться за то, что персонажи не похожи на цирк уродов.

4
Niphestotel

Ну что поделать, Америка, но они видят, что Марвел скины продет красиво, им тоже хочется, а вокруг цирк уродов у них в игре, теперь же задумались, всегда деньги заставляют задуматься)

Геральт Батькович

после десяти лет культивирования толерастии да

Дворф

это позор...

3
ТвинТейл или ТвинТурбо

А ещё скинчики удобнее продавать. И теребонькать удобнее. Всё удобнее.

2
ДаДжи

как обычно сидят на двух бутылках.и персонажей сделать продаваемыми и прописать им по сюжету всевозможные психические и сексуальные отклонения