Blizzard объяснила сексуальность новых героев Overwatch техническим удобством

Игроки давно заметили, что персонажи шутера Overwatch с годами становятся все более конвенционально привлекательными, если сравнивать их с пестрым составом оригинальной игры 2016 года. Старший продюсер проекта Кенни Хадсон в недавнем интервью подтвердил это наблюдение, однако отметил, что за решением делать героев высокими и подтянутыми стоит не только эстетика, но и сугубо практическая необходимость.

По словам разработчика, при создании персонажей команда ищет баланс между уникальностью и удобными пропорциями. Хадсон объяснил, что длинные конечности и высокий рост значительно упрощают работу художников при создании будущих косметических предметов. Наличие стандартной, высокой и стройной модели позволяет избежать множества технических трудностей при наложении новой геометрии и текстур, что делает процесс поддержки игры более эффективным.

В качестве обратного примера продюсер упомянул героя Тарана, работа над обликами для которого ранее вызывала у команды серьезные сложности из-за его нестандартной формы. Чтобы наладить производственный конвейер, студия временно сфокусировалась на создании более привычных человекоподобных персонажей. Теперь, когда процессы оптимизированы, разработчики готовы вновь экспериментировать с необычными героями, такими как ожидаемый Джетпак Кот.