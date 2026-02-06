Blizzard объяснила сексуальность новых героев Overwatch техническим удобством

Игроки давно заметили, что персонажи шутера Overwatch с годами становятся все более конвенционально привлекательными, если сравнивать их с пестрым составом оригинальной игры 2016 года. Старший продюсер проекта Кенни Хадсон в недавнем интервью подтвердил это наблюдение, однако отметил, что за решением делать героев высокими и подтянутыми стоит не только эстетика, но и сугубо практическая необходимость.
По словам разработчика, при создании персонажей команда ищет баланс между уникальностью и удобными пропорциями. Хадсон объяснил, что длинные конечности и высокий рост значительно упрощают работу художников при создании будущих косметических предметов. Наличие стандартной, высокой и стройной модели позволяет избежать множества технических трудностей при наложении новой геометрии и текстур, что делает процесс поддержки игры более эффективным.
В качестве обратного примера продюсер упомянул героя Тарана, работа над обликами для которого ранее вызывала у команды серьезные сложности из-за его нестандартной формы. Чтобы наладить производственный конвейер, студия временно сфокусировалась на создании более привычных человекоподобных персонажей. Теперь, когда процессы оптимизированы, разработчики готовы вновь экспериментировать с необычными героями, такими как ожидаемый Джетпак Кот.
Дожили, теперь нужно оправдываться за то, что персонажи не похожи на цирк уродов.
Ну что поделать, Америка, но они видят, что Марвел скины продет красиво, им тоже хочется, а вокруг цирк уродов у них в игре, теперь же задумались, всегда деньги заставляют задуматься)
после десяти лет культивирования толерастии да
это позор...
А ещё скинчики удобнее продавать. И теребонькать удобнее. Всё удобнее.
как обычно сидят на двух бутылках.и персонажей сделать продаваемыми и прописать им по сюжету всевозможные психические и сексуальные отклонения