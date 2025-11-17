Blizzard официально раскрыли 45 героя Overwacth 2 по имени Вендетта

Команда разработчиков Overwatch 2 представила следующего героя, который присоединится к ростеру игры, и ей стала девушка по имени Вендетта. Ее имя говорит само за себя: она пришла в мир, чтобы мстить, и ее цель - "Blackwatch".

Анонс состоялся в рамках нового кинематографического ролика "La Lupa", который раскрывает мотивы и суровое прошлое Вендетты. Ролик показывает ее в Колизее, сражающейся с омником, за кадром звучат слова о ее погибшем отце. Именно он научил ее лелеять свою ярость и выжидать идеальный момент для удара. Похоже, годы ожидания позади, и Вендетта готова предъявить счет тем, кто у нее в долгу.

Несмотря на мрачный бэкграунд, игроки, без сомнения, оценят ее геймплей и стиль. У всех желающих будет уникальная возможность опробовать Вендетту с 26 ноября по 1 декабря 2025 года. Официальный же релиз Вендетты запланирован на 20-й сезон Overwatch 2.