Blizzard опубликовали комикс "Новая империя" про историю Вендетты - нового героя Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали небольшой рассказ истории Вендетты, который вы можете прочитать в формате PDF на официальном сайте игры (на английском) или посмотреть в анимированной версии выше с озвучкой от оригинального голоса персонажа в игре – Кьяры Прециози.

Основные моменты из этого рассказа:

Настоящее имя Вендетты Марция. Вендетта, как и Волчица, одно из ее сценических имен в Колизее.

Вендетта была подростком, когда убили её отца. Она хотела участвовать в бизнесе Антонио, но тот желал ей другой жизни. Однако в детстве ее как-то взяли на бизнес-встречу, где она впервые увидела Кулака Смерти.

После смерти Антонио «Коготь» лишил её всего: денег, имущества и места в совете «Когтя» (Вендетта думала, что автоматически его унаследует, но Аканде отдал его кому-то другому).

Вендетта стала участвовать в гладиаторских боях, чтобы с нуля заработать себе репутацию. Так она завоевала престиж в глазах элит Европы и однажды попала в бизнес-ложу, где познакомилась с безымянным членом совета «Когтя».

Когда Кулака Смерти арестовали, Вендетта попыталась напасть на базу «Когтя» в Венеции, но потерпела неудачу.

Когда Кулак Смерти вышел на свободу и стал лидером «Когтя», Вендетта решила, что настал её момент. Она организовала встречу с безымянным членом совета «Когтя» и убила его, чтобы показать организации, что настроена на серьезную борьбу.

Напоминаем вам, что новый персонаж станет доступен для игры с запуском 20 сезона - 9 декабря. Ниже вы можете посмотреть геймплейный трейлер героя, а также почитать о ее способностях.