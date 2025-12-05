ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 588 оценок

Blizzard опубликовали комикс "Новая империя" про историю Вендетты - нового героя Overwatch 2

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 опубликовали небольшой рассказ истории Вендетты, который вы можете прочитать в формате PDF на официальном сайте игры (на английском) или посмотреть в анимированной версии выше с озвучкой от оригинального голоса персонажа в игре – Кьяры Прециози.

Основные моменты из этого рассказа:

  • Настоящее имя Вендетты Марция. Вендетта, как и Волчица, одно из ее сценических имен в Колизее.
  • Вендетта была подростком, когда убили её отца. Она хотела участвовать в бизнесе Антонио, но тот желал ей другой жизни. Однако в детстве ее как-то взяли на бизнес-встречу, где она впервые увидела Кулака Смерти.
  • После смерти Антонио «Коготь» лишил её всего: денег, имущества и места в совете «Когтя» (Вендетта думала, что автоматически его унаследует, но Аканде отдал его кому-то другому).
  • Вендетта стала участвовать в гладиаторских боях, чтобы с нуля заработать себе репутацию. Так она завоевала престиж в глазах элит Европы и однажды попала в бизнес-ложу, где познакомилась с безымянным членом совета «Когтя».
  • Когда Кулака Смерти арестовали, Вендетта попыталась напасть на базу «Когтя» в Венеции, но потерпела неудачу.
  • Когда Кулак Смерти вышел на свободу и стал лидером «Когтя», Вендетта решила, что настал её момент. Она организовала встречу с безымянным членом совета «Когтя» и убила его, чтобы показать организации, что настроена на серьезную борьбу.

Напоминаем вам, что новый персонаж станет доступен для игры с запуском 20 сезона - 9 декабря. Ниже вы можете посмотреть геймплейный трейлер героя, а также почитать о ее способностях.

Геймплейный трейлер нового героя Overwatch 2 - Вендетты
Источник  
Комментарии:  3
нитгитлистер

они для каждого перса так делают или только для тех, от кого хорошую прибыль на скинах ожидают?

ZAUSA
они для каждого перса так делают или только для тех, от кого хорошую прибыль на скинах ожидают?

Для действительно значимых персонажей они мультфильм рисуют, или раньше так делали.

ZAUSA

Ждём порноверсию.