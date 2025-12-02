Blizzard опубликовали трейлер и подробности 20 сезона Overwatch 2, который начнется 9 декабря

Зима возвращается на поля сражений Overwatch 2, но в этом году ее ждут не только горячее какао и печенье. 20 сезон, стартующий 9 декабря в 21:00 по Московскому времени, принесет бурю нововведений: первого в истории игры бойца ближнего боя, рождественские события, систему подарков, новые скины в боевом пропуске и эпохальные облики для Джесси Маккри и Кулака Смерти.

Краткий перечень того, что ждет игроков в новом сезоне:

Новый герой: Боец ближнего боя Вендетта.

Первый скин для Вендетты: "Высшее общество" (будет продаваться в дорогом ультранаборе)

Новый эпохальный облик: "Божественный сорвиголова" для Маккри.

Второй эпохальный облик: "Магма-титан" для Кулака Смерти.

Новое эпохальное оружие: "Капсульная пушка" для Орисы.

Новые герои в стадионе: Кулак Смерти и У Ян.

Новая карта: Китай в режиме "Контроль точки".

Временное событие "Зимняя Сказка" (с 9 декабря по 7 января), во время которого можно будет зарабатывать зимнее печенье и получить скины: "Эльф-помощник" для Трейсер, "Крампус" для Крысавчика и "Санта-Бьорн" для Торбьорна.

Специальный режим: "Шалости и колдовство", во время которого можно получить скины: "Горец" для Маккри и "Ледяной демон" для Крысавчика.

Новые тематические облики в Боевом пропуске: легендарные для Гендзи, Авентюры, Солдата-76, Жнеца и Фрейи, эпические для Трейсер, Симметры и Иллари.

Новая функция: Возможность дарить друзьям в Battle.net боевые пропуски, наборы валюты и премиальные наборы.

Рождественские скины для У Яна, Юноны, Мауги, Трейсер (в ультранаборе), Эш и Бастиона.

Новые скины в магазине для Жнеца, Турбосвина и Эш.

Готовьтесь к метели нововведений, где возмездие Вендетты, магия Зимней сказки и божественная мощь Маккри создадут самое хаотичное и праздничное время года в Overwatch.