Blizzard опубликовали трейлер PvE-миссий "Overwatch 2: Invasion" ©

В честь скорого запуска шестого сезона в Overwatch 2 разработчики опубликовали свежий трейлер, в котором продемонстрировали кадры PvE-миссий. Напоминаем вам, что весь PvE контент не будет доступным всем желающим, а лишь тем кто приобретет комплекты миссий за 15 или 45 долларов.

Цитата из описания ролика:

Вторжение начинается. Когда Нуль-Сектор обрушивается на города по всему миру, оперативная группа Overwatch готовится к борьбе с надвигающейся угрозой. Хватит ли усилий наших героев, чтобы спасти Землю будущего, или они сдадутся перед лицом новых могучих врагов? Новое приключение начнется с выходом 6-го сезона.

Новые режимы, PvE-миссии и прочие новинки станут доступны в игре с началом 6-го сезона - 10 августа.