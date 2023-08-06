Blizzard опубликовали трейлер PvE-миссий "Overwatch 2: Invasion"

В честь скорого запуска шестого сезона в Overwatch 2 разработчики опубликовали свежий трейлер, в котором продемонстрировали кадры PvE-миссий. Напоминаем вам, что весь PvE контент не будет доступным всем желающим, а лишь тем кто приобретет комплекты миссий за 15 или 45 долларов.
Цитата из описания ролика:
Вторжение начинается. Когда Нуль-Сектор обрушивается на города по всему миру, оперативная группа Overwatch готовится к борьбе с надвигающейся угрозой. Хватит ли усилий наших героев, чтобы спасти Землю будущего, или они сдадутся перед лицом новых могучих врагов? Новое приключение начнется с выходом 6-го сезона.
Новые режимы, PvE-миссии и прочие новинки станут доступны в игре с началом 6-го сезона - 10 августа.
Ты должен заплатить им, чтобы вляпаться в мир инклюзивности и абвг. Какая клоунада.
Вторжение начинается. Когда Baldurs Gate 3 обрушивается на города по всему миру, оперативная группа Близзард готовится к борьбе с надвигающейся угрозой. Хватит ли усилий наших героев, чтобы спасти Землю будущего, или они сдадутся перед лицом новых могучих врагов?
Все, как обычно- фанаты с радостью готовят шекели, а хейтеры как обычно хейтят)
Вот ведь тупые хейтеры, не хотят покупать 3 миссии без реиграбельности за 15 баксов, близзы ведь так старались их высрать(
Нет бы сделать PVE миссии бесплатными, как они обещали перед релизом, а они их хотят отдельно продавать. Клоуны, которые добивают свою франшизу
эм, их не обещали бесплатными
Ну это они говорили, когда овер был платным и популярным. Потом не пойми чем занимались игра умирала анонсировали овер 2 и что он будет для всех бесплатный, но пве контент будет платный. И то за столько лет не смогли его сделать близы сейчас это уже вообще не те ребята, что имели отношения к старым диабло, ск, вк