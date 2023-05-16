Blizzard отказывается от PvE-планов для Overwatch 2 и заменит их кооперативными миссиями ©

Сегодня Blizzard объявила дорожную карту предстоящего сезона Overwatch 2, но для тех, кто с нетерпением ждет обещанного PvE-режима, есть плохие новости.



Режим в том виде, в котором он был анонсирован некоторое время назад, со специальным опытом героя, включающим деревья талантов и долгосрочное развитие силы, был отменен. Исполнительный продюсер Джаред Нойс объяснил, что был разработан некоторый интересный контент, но "не было видно конца", когда весь режим может быть выпущен.

С другой стороны, PvE-опыт будет появляться постепенно, с сюжетными миссиями в кооперативе, начиная с 6-го сезона, поскольку разработчики решили сосредоточиться на аспекте живого сервиса игры, чтобы продолжать поставлять контент с регулярной периодичностью.



По словам директора игры Аарона Келлера, крупное сюжетное событие положит начало новой сюжетной арке Overwatch 2, а также запланировано больше кооперативных миссий, некоторые из которых каноничны, а некоторые определенно не каноничны.



Ниже вы можете ознакомиться с полной дорожной картой, причем 6-й сезон является самым крупным из выпущенных на данный момент, включая новый постоянный режим игры и нового героя поддержки. В седьмом сезоне появится новый герой-танк.

В игре также появятся новые сюжетные функции, включая базу данных, которую игроки смогут разблокировать со временем, а также однопользовательские версии некоторых из упомянутых выше кооперативных материалов.

Ниже вы можете посмотреть полную трансляцию и узнать новости и подробности непосредственно от разработчиков.