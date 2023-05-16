Overwatch 2 04.10.2022
4.1 304 оценки

Blizzard отказывается от PvE-планов для Overwatch 2 и заменит их кооперативными миссиями

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Procy_on
Новости

Сегодня Blizzard объявила дорожную карту предстоящего сезона Overwatch 2, но для тех, кто с нетерпением ждет обещанного PvE-режима, есть плохие новости.

Режим в том виде, в котором он был анонсирован некоторое время назад, со специальным опытом героя, включающим деревья талантов и долгосрочное развитие силы, был отменен. Исполнительный продюсер Джаред Нойс объяснил, что был разработан некоторый интересный контент, но "не было видно конца", когда весь режим может быть выпущен.

С другой стороны, PvE-опыт будет появляться постепенно, с сюжетными миссиями в кооперативе, начиная с 6-го сезона, поскольку разработчики решили сосредоточиться на аспекте живого сервиса игры, чтобы продолжать поставлять контент с регулярной периодичностью.

По словам директора игры Аарона Келлера, крупное сюжетное событие положит начало новой сюжетной арке Overwatch 2, а также запланировано больше кооперативных миссий, некоторые из которых каноничны, а некоторые определенно не каноничны.

Ниже вы можете ознакомиться с полной дорожной картой, причем 6-й сезон является самым крупным из выпущенных на данный момент, включая новый постоянный режим игры и нового героя поддержки. В седьмом сезоне появится новый герой-танк.

В игре также появятся новые сюжетные функции, включая базу данных, которую игроки смогут разблокировать со временем, а также однопользовательские версии некоторых из упомянутых выше кооперативных материалов.

Ниже вы можете посмотреть полную трансляцию и узнать новости и подробности непосредственно от разработчиков.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
SSStylish

Собственно, вполне ожидаемо. Близзард очередной раз доказали, что слились до уровня убейсофта и EA.

13
Kamishini1993

Эти хотя бы так нагло не нае.... свою аудиторию и не держат за умственно отсталых

0
Turlion

А ведь в самом начале вообще говорили, что в овердроче 2 основной фишкой будет PvE, но по сути он остался тем, что и был раньше, но только теперь без лутбоксов и с дорогущими

7
wianewa

А-ХА-ХА-ХА
Очередное доказательство того, что словам этой гнилой конторы бессмысленно верить.
Адептам д4 на заметку.

6
FlexGum

Овер сдох в 2019 ещё, дьяблу 4 как сюжетку надо пройти и забыть

0
Strannik110 FlexGum

Или лучше вообще не проходить!

1
FlexGum Strannik110

Да почему, я в открытую бетку поиграл, очень приятно играется и сюжет хороший(тот кусок который был доступен). Как сюжетку на 1 раз стоит думаю пройти, может и по скидке даже подождать.

0
Kopatich2k21 FlexGum

Сюжетка за 5к минимум такое себе удовольствие

1
FlexGum Kopatich2k21

Ну, добро пожаловать в настоящее. Никто с пистолетом у виска тебя не заставляет)

-3
deusMarshall

Лол, кто бы сомневался, я изначально говорил, что нихрена они делать не будут

5
wianewa

Они, скорее всего, даже и не притрагивались.

0
deusMarshall wianewa

Ну, друг мой, тут я не могу ничего сказать, вполне возможно, но думаю что они поступили с ОВ2 как с титаном, то есть в свою новую игру перенесли эти элементы, а ОВ решили оставить как пвп игра с ивентами, только вот это не меняет самой основной сути, нахрена тогда нужно было делать вообще ОВ2, непонятно.

Вообще это правда уже не Метелица что была ранее, это помоему люди которые намеренно порочат заслуги бывших разработчиков и просто уничтожают одни проекты, за другим

0
wianewa deusMarshall

Ну ОВ2 тот же хотс 2.0. А то, что киберспорт ОВ2 не приносит им дохода, как они заявили, то вскоре явно ОВ2 ждёт судьба хотса. Додоят ещё как могут, сольют все наработки и прекратят разработку.

0
deusMarshall wianewa

Да ОВ давно не приносит дохода, с того момента как они закрыли лигу

0
Navigor506

А теперь вопрос - если убрали то, что было главной фишкой Overwatch 2, зачем было удалять первую часть и насильно заставлять всех играть во вторую? Впрочем, ответ мы все знаем: надо было лишить игроков халявы и заставить платить за боевые пропуска, косметику и новых персонажей. Это даже не уровень ЕА, это вообще что-то запредельное.

5
Алан Битаров

Откат до первой части.

0
da2dy

Весь контент только заново оплатите)

0
Мур Мур lamour

Прост все силы надо бросить на создание платных скинчиков

0
da2dy

У импотента не встал, вот удивление.

0
Adbraxas

Press F

0
Makar_AS8

Боже, какая же унылая клоунада. Убили игру трижды, до выхода сиквела. Первый раз, когда выпустили Бригу (Привет поганая козломета и щиты) Пока нерфили её поломали вообще всё, что можно было и начали откровенно халтурить в плане контента и обещанного сюжета, который обещали раньше. А потом сказали, мы забиваем на ов1, потому что у нас о"щинь многа работа" в сингле и прикрутке магазина. А какие были красочные трейлеры ПВЕ миссий, но, как прошёл старт ОВ2, сразу было понятно, что это труп, который пытались реанимировать, но ещё сильней усугубили положение. И заявленного пве контента СЮЖЕТНОГО, который обещали насыщенный, вариативный и реиграбельный, и его прямо на старте в игре не оказалось! Зато что оказалось в игре? Правильно, баттлпасик, скинчики по 40 долларов или же 2500 килорублей (или сколько там, не помню уже) и выпилили нахрен халявные контейнеры, а тонны игрового золота превратили в мусор, ну и тонна проблем, которых стало ещё больше, чем было в первой части.
А это ещё один гвоздь в крышку этой игры, Браво Метелица

0
Kamishini1993

Контора конченных, глянул стрим этот, кто там занимается игрой, стыдно стало что играю в неё

0