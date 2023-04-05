Blizzard планирует выпустить для Overwatch 2 особое обновление в честь "Месяца гордости"

Некоторые игроки давно просили разработчиков добавить в Overwatch 2 больше способов "заявить о себе в игре" и эти мольбы были услышаны. В недавнем интервью с изданием Kotaku представители Blizzard заявили, что поделятся подробностями по этому событию в середине/конце мая.
Недавно разработчики анонсировали нового героя, который появится в игре со стартом 4 сезона - 11 апреля. Ниран ПруксаМани, также известный как "Ткач Жизни", является новым персонажем поддержки, присоединившимся к списку героев Overwatch 2.
Разработчики описывают его как первого открыто пансексуального персонажа, личность которого будет играть "важнейшую" роль роль во всех игровых взаимодействиях. Герой специализируется на растительных технологиях для лечения и защиты своих товарищей по команде.
Ведущий дизайнер повествования "Гэвин Юргенс-Файхри" объяснил, что наличие личности "Ткачи Жизни" в центре внимания было важно для команды и было ключевым выводом при консультировании членов квир-сообщества по поводу его образа.
Подобные решения хоть и были вторичными для нашей команды, но все же они были важны для нас. Мы искали способы выразить их больше. Мы хотели пансексуального персонажа, и подход, который всем понравился, заключался в том, что это будет открыто пансексуальный персонаж".
Со слов разработчиков вне зависимости от того, какими новостями они поделятся на месяце гордости в Overwatch 2, этот будет верный шаг в укреплении статуса бренда и команда разработчиков гордится этим.
Да у них там каждый месяц - "месяц гордости". Лучше бы играми занимались.
У них штат теперь наверное процентов на 50 состоит из всевозможных дополнительных 60 гендеров и сексуальных ориентаций
Ага, походу со всех шататов выгребли, если считать процент нетрадионных) Вот же бред, реально)
"Мы хотел пан сексуального персонажа.. " А мы бл* хотели возрождение Овервотча, а не нерф всех персонажей, донат на батл пасс и женоподобных, сладеньких мальчиков. Матчмейкинг в г*вне, баланс в г*вне, танки в г*вне, визуал игры и дизайн новых героев угадайте где)))
в гомне?
Пан всмылсе он поляк щищищищ
Увы, не поляк
"Пансексуальность — сексуальная ориентация. Пансексуальные люди испытывают романтическое и сексуальное влечение к персонам вне зависимости от биологического пола, гендера и гендерной самоидентификации"
Меня всегда удивляло - почему компании подлизывают кучке извращенцев? Почему не прислушиваются к нормальным людям?! Их же в тысячи, в миллионы раз меньше чем обычных людей с нормальной ориентацией!
Потому что нормальные люди сидят и терпят, молча в тряпочку. А от этих ор выше гор.
Так и есть , история стара как мир.
Был же фильм посвящённый гитлАру , про восхождение дъявола и т.д.
Была там цитата . *Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали* .
Актуально как никогда )
Ну есть теория, что так капитал типа канализирует протест. То есть мир несправедлив не потому, что дети в азии в 3 смены шьют кроссовки чтобы поесть и не потому, что 1% населения владеет 99% богатств, а потому что мужики угнетают женщин, натуралы геев, белые цветных и еще хрен знает что..
То есть Безос хороший, несмотря на то что запретил профсоюз в амазоне и люди работают в нечеловеческих условиях. Он же за геев, радугу, разнообразие и прочее.
Месяц мутантов и шизофреников)))
И чем их Наполеон не устраивал, решили что они теперь трансами будут прикидываться)))
Потом опять что-то подобное будет
заявлять о себе надо полезными для общества поступками или какими то подвигами а не тем куда и в кого тебе приятно пихать
Так они же устраивали налеты на руководство, чтобы это было все на первом месте, а здесь вторично стало неожиданно
у них даже праздник их уродства - целый месяц. У обычных людей праздник - это один день.
Стоит ожидать косметические предметы в честь этого события, возможно донатные.
Я извиняюсь, у тебя тут слово "возможно" лишнее)
Мда вот поэтому близард и на дне, все больше его пробивает, надеюсь у Майков не получиться их купить, и они нафиг сами обонкротятся это будет лучшей участью для них.