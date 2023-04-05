Blizzard планирует выпустить для Overwatch 2 особое обновление в честь "Месяца гордости" ©

Некоторые игроки давно просили разработчиков добавить в Overwatch 2 больше способов "заявить о себе в игре" и эти мольбы были услышаны. В недавнем интервью с изданием Kotaku представители Blizzard заявили, что поделятся подробностями по этому событию в середине/конце мая.

Недавно разработчики анонсировали нового героя, который появится в игре со стартом 4 сезона - 11 апреля. Ниран ПруксаМани, также известный как "Ткач Жизни", является новым персонажем поддержки, присоединившимся к списку героев Overwatch 2.

Разработчики описывают его как первого открыто пансексуального персонажа, личность которого будет играть "важнейшую" роль роль во всех игровых взаимодействиях. Герой специализируется на растительных технологиях для лечения и защиты своих товарищей по команде.

Ведущий дизайнер повествования "Гэвин Юргенс-Файхри" объяснил, что наличие личности "Ткачи Жизни" в центре внимания было важно для команды и было ключевым выводом при консультировании членов квир-сообщества по поводу его образа.

Подобные решения хоть и были вторичными для нашей команды, но все же они были важны для нас. Мы искали способы выразить их больше. Мы хотели пансексуального персонажа, и подход, который всем понравился, заключался в том, что это будет открыто пансексуальный персонаж".

Со слов разработчиков вне зависимости от того, какими новостями они поделятся на месяце гордости в Overwatch 2, этот будет верный шаг в укреплении статуса бренда и команда разработчиков гордится этим.