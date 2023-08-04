Blizzard пока не планируют добавлять кастомных комментаторов в Overwatch 2

Возможность выбирать разных комментаторов в матчах кроме Афины пока не планируется, сообщил исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс

Другие комментаторы есть только в специальных режимах «Аркады» вроде «Лусиобола» и «Шалостей и магии», но обычные матчи комментирует только Афина. Игроки уже давно просили дать им возможность выбирать разных комментаторов, как это, например, работает в StarCraft. Однако Ньюсс сообщил, что разработчикам нравится эта идея, но её пока нет в планах на добавление.

Интересно, что в 2019 году, когда контент-мейкерам дали поиграть в пре-альфу Overwatch 2, на карте Нью-Квин Стрит был уникальный комментатор — он говорил голосом Текхарты Мондатты, духовного лидера омников, по канону убитого на Кингс Роу. Однако на релизе у Нью-Квин Стрит он заменился на стандартного.