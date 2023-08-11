Blizzard показала ролик с историей новой героини Иллари в Overwatch 2

Компания Blizzard опубликовала видеоролик, который посвящен новому герою поддержки в Overwatch 2. В нем авторы рассказали трагичную историю Иллари.
Познакомьтесь с Иллари. Вся ее жизнь была посвящена тому, чтобы стать Дочерью Солнца. И теперь она осталась одна.
Иллари появилась в Overwatch 2 с обновлением «Вторжение», которое вышло 10 августа. Вместе с этим шутер впервые был добавлен в клиент Steam — за сутки игра установила антирекорд по количеству положительных отзывов.
И с каждым днем процент будет падать все ниже и ниже...