Blizzard показала ролик с историей новой героини Иллари в Overwatch 2

Компания Blizzard опубликовала видеоролик, который посвящен новому герою поддержки в Overwatch 2. В нем авторы рассказали трагичную историю Иллари.

Познакомьтесь с Иллари. Вся ее жизнь была посвящена тому, чтобы стать Дочерью Солнца. И теперь она осталась одна.

Иллари появилась в Overwatch 2 с обновлением «Вторжение», которое вышло 10 августа. Вместе с этим шутер впервые был добавлен в клиент Steam — за сутки игра установила антирекорд по количеству положительных отзывов.