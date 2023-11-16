Blizzard предлагают игрокам украсить рождественскую ёлку в офисе разработчиков Overwatch 2

Blizzard возвращают старую традицию и предлагают игрокам прислать праздничные украшения, которые окажутся на ёлке в их офисе. До 5 декабря вы можете отправить разработчикам по почте бумажные украшения/открытки/игрушки или прислать им цифровой вариант ёлочных игрушек на playoverwatch@ blizzard. com



Почтовый адрес для физических отправлений:

c/o Blizzard Entertainment

1 Blizzard Way

Irvine, CA 92618

Кому: Overwatch Community Team

В последний раз разработчики вот так наряжали ёлку с игроками в 2019 году. Так глядишь вернёмся и к посиделкам у камина, пусть и без папы Джеффа...