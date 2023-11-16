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Overwatch 2 04.10.2022
4 414 оценок

Blizzard предлагают игрокам украсить рождественскую ёлку в офисе разработчиков Overwatch 2

Solstice
Новости

Blizzard возвращают старую традицию и предлагают игрокам прислать праздничные украшения, которые окажутся на ёлке в их офисе. До 5 декабря вы можете отправить разработчикам по почте бумажные украшения/открытки/игрушки или прислать им цифровой вариант ёлочных игрушек на playoverwatch@ blizzard. com

Почтовый адрес для физических отправлений:

c/o Blizzard Entertainment
1 Blizzard Way
Irvine, CA 92618
Кому: Overwatch Community Team

В последний раз разработчики вот так наряжали ёлку с игроками в 2019 году. Так глядишь вернёмся и к посиделкам у камина, пусть и без папы Джеффа...

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-6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
GameOver-inc
2
Wolfenstein

котика ( не настоящего а который домогался всех и плохие игоры на конвеере выпускал) жепой на макушку посадить

-1