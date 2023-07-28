Blizzard представила новую карту для Overwatch 2

Компания Blizzard показала новую карту для режима Flashpoint в Overwatch 2. Локация получила название Сураваса — она появится в игре 10 августа в обновлении «Вторжение».
В обновлении «Вторжение», которое выйдет 10 августа в Overwatch 2, появятся первые PvE-миссии, их стоимость составит от $15 до $40 (1,3 тыс. до 3,6 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). Помимо этого, разработчики добавят в шутер два новых режима: Flashpoint и Hero Mastery.
Вместе с обновлением «Вторжение» 10 августа Overwatch 2 выйдет в магазине Steam. В клиенте от Valve появятся уникальные достижения.
Так, стоп, чо. Платное ПВЕ? :D Вот это ахуй, я многое пропустил, похоже, за последнее время, пока не играл в эту игру. И как будто бы уже и возвращаться не хочется, лол. Как можно было превратить такой классный проект в помойку?..
Это сейчас со всеми проектами Blizzard, поверь. Самое главное у них, это инклюзивность и что-бы никого не обидеть. А, ещё денежки стричь. Но сейчас они продались наконец-то Microsoft, посмотрим, что с ними сделают дальше
На втором скрине типа можно в воду упасть и сдохнуть? Ненавижу такой дизайн карт. Близзы молодцы, держат планку, как всегда дерьмище))