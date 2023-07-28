Blizzard представила новую карту для Overwatch 2

Компания Blizzard показала новую карту для режима Flashpoint в Overwatch 2. Локация получила название Сураваса — она появится в игре 10 августа в обновлении «Вторжение».

В обновлении «Вторжение», которое выйдет 10 августа в Overwatch 2, появятся первые PvE-миссии, их стоимость составит от $15 до $40 (1,3 тыс. до 3,6 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). Помимо этого, разработчики добавят в шутер два новых режима: Flashpoint и Hero Mastery.

Вместе с обновлением «Вторжение» 10 августа Overwatch 2 выйдет в магазине Steam. В клиенте от Valve появятся уникальные достижения.