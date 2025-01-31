ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 530 оценок

Blizzard признали ошибку и возвращает деньги за скин Cyber DJ Lucio в Overwatch 2

GeekBerserk
Новости

Blizzard признала ошибку, из-за которой Cyber DJ Lucio продавался в магазине перед тем, как стать бесплатной наградой за Twitch Drops, и уже начала возвраты средств игрокам.

А что случилось?

Премиальный скин появился в продаже, но менее чем через день был объявлен бесплатным, что вызвало недовольство фанатов. Представитель Blizzard, blizz_kaedi, подтвердил на Reddit, что это была ошибка, и все покупки автоматически возмещаются. Кроме того, 12 февраля в рамках события Overwatch 2 Spotlight игроки смогут бесплатно получить Cyber DJ Lucio и новый скин Flirty Flare Baptiste, просматривая трансляции контент-мейкеров.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Большая Флейта

Напоминает ситуацию со скином клоуна, который тоже раздали потом всем бесплатно, близард держат планку и продолжают подливить штаны

1
Mark Wakefield

Вообще-то этот скин сперва выдавали владельцам первого Овера при переходе на второй.Как и весь этот пак в прицнипе.Он не продавался

0
Большая Флейта Mark Wakefield
Он не продавался

А первый овер, который насильно забрали у всех, стоил бесплатно? Этот пак выдавали в честь "компенсации" игрокам, которые так-то деньги на игру тратили

0
AndralStormborn

Фу, такие скины адекватные люди покупать не станут

0
Большая Флейта AndralStormborn

А там никто выбора не давал, ешь чо дали))

0