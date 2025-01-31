Blizzard признали ошибку и возвращает деньги за скин Cyber DJ Lucio в Overwatch 2

Blizzard признала ошибку, из-за которой Cyber DJ Lucio продавался в магазине перед тем, как стать бесплатной наградой за Twitch Drops, и уже начала возвраты средств игрокам.
А что случилось?
Премиальный скин появился в продаже, но менее чем через день был объявлен бесплатным, что вызвало недовольство фанатов. Представитель Blizzard, blizz_kaedi, подтвердил на Reddit, что это была ошибка, и все покупки автоматически возмещаются. Кроме того, 12 февраля в рамках события Overwatch 2 Spotlight игроки смогут бесплатно получить Cyber DJ Lucio и новый скин Flirty Flare Baptiste, просматривая трансляции контент-мейкеров.
Напоминает ситуацию со скином клоуна, который тоже раздали потом всем бесплатно, близард держат планку и продолжают подливить штаны
Вообще-то этот скин сперва выдавали владельцам первого Овера при переходе на второй.Как и весь этот пак в прицнипе.Он не продавался
А первый овер, который насильно забрали у всех, стоил бесплатно? Этот пак выдавали в честь "компенсации" игрокам, которые так-то деньги на игру тратили
Фу, такие скины адекватные люди покупать не станут
А там никто выбора не давал, ешь чо дали))