Blizzard просит не банить Реактивную Кису в Overwatch - игроки считают героя слишком сильным

Новый сезон Overwatch стартовал с масштабного обновления и сразу пятью новыми героями, но именно Реактивная Киса оказалась в центре внимания сообщества. Игроки массово считают персонажа слишком сильным для соревновательных матчей.

Разработчики неожиданно обратились к фанатам в соцсетях с шуточной, но прямой просьбой: «NO BAN JETPACK CAT PLZ», сопроводив пост милым изображением героя. Однако в комментариях многие заявили, что продолжат банить Реактивную Кису, пока не появятся балансные правки.

На Reddit, в разделе r/CompetitiveOverwatch, игроки подробно обсуждают, почему герой считается проблемным. Реактивная Киса доминирует в ближнем и среднем бою, легко выходит из опасных ситуаций и обладает ультимативной способностью, способной практически гарантированно устранять танков. Также много претензий вызывает умение спасательный трос, которое может кардинально менять ход сражений.

Часть сообщества предлагает временно запретить персонажа в рейтинговых матчах до внесения изменений, в то время как другие считают, что мета просто ещё не успела адаптироваться к новому герою.

Пока Blizzard не объявляла о конкретных правках, но обсуждение вокруг Реактивной Кисы продолжает набирать обороты.