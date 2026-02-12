ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 612 оценок

Blizzard просит не банить Реактивную Кису в Overwatch - игроки считают героя слишком сильным

IKarasik IKarasik

Новый сезон Overwatch стартовал с масштабного обновления и сразу пятью новыми героями, но именно Реактивная Киса оказалась в центре внимания сообщества. Игроки массово считают персонажа слишком сильным для соревновательных матчей.

Разработчики неожиданно обратились к фанатам в соцсетях с шуточной, но прямой просьбой: «NO BAN JETPACK CAT PLZ», сопроводив пост милым изображением героя. Однако в комментариях многие заявили, что продолжат банить Реактивную Кису, пока не появятся балансные правки.

На Reddit, в разделе r/CompetitiveOverwatch, игроки подробно обсуждают, почему герой считается проблемным. Реактивная Киса доминирует в ближнем и среднем бою, легко выходит из опасных ситуаций и обладает ультимативной способностью, способной практически гарантированно устранять танков. Также много претензий вызывает умение спасательный трос, которое может кардинально менять ход сражений.

Часть сообщества предлагает временно запретить персонажа в рейтинговых матчах до внесения изменений, в то время как другие считают, что мета просто ещё не успела адаптироваться к новому герою.

Пока Blizzard не объявляла о конкретных правках, но обсуждение вокруг Реактивной Кисы продолжает набирать обороты.

Комментарии:  6
Laver1

Для меня основная проблема что он катку превращает в клоунаду. В гребаный цирк.

ant 36436

Так игра то про цирк, значит персонаж правильный.

HerFinalBoss

Так и есть. Ведь игра пошла по стопам Марвел :D

Laver1 HerFinalBoss

Ну без этого персонажа все норм. А так как он в перманентном бане. У мя игра не цирк.

Raphtallia

Котики это сила!

HerFinalBoss

Теперь ждём бесконечные правки и нерфы. Хоть в чём-то близзы себе не изменяют, лол