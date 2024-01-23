Blizzard рассказали, какой станет киберспортивная сцена Overwatch 2 после закрытия Лиги Overwatch

Команда разработчиков Overwatch 2 поделились деталями новой киберспортивной программы Overwatch Champions Series, которая придет им на смену после закрытия Overwatch League и Overwatch Path to Pro.
- Новая киберспортивная программа: Overwatch Champions Series (OWCS). В ней смогут поучаствовать киберспортсмены из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. У каждого региона будут свои открытые отборочные турниры. У Азии будут три региональных подгруппы: Корея, Япония и Тихоокеанский регион.
- Матчи некоторых этапов Overwatch Champions Series будут проводиться вживую на киберспортивных фестивалях DreamHack. Первый (OWCS Major) пройдет в Далласе с 31 мая по 2 июня, второй (финал) состоится осенью в Стокгольме.
- С организацией Overwatch Champions Series в Северной Америке и EMEA будет помогать киберспортивная платформа FACEIT, в Азии — платформа WARA. GG.
- Отборочные в Азии начнутся в феврале, а матчи Северной Америки и EMEA начнут показывать с 1 марта.
- За просмотр трансляций OWCS будут выдавать награды. Какие именно — пока не объявлено. Что будет с жетонами и косметикой Лиги Overwatch пока непонятно (то, что у вас есть в «Коллекции», никто забирать не будет, а вот вернутся ли в продажу скины Лиги — неизвестно).
Вообще пох.
Киберщпортивная сцена у этого давно балансом накрылась, и тока жепки остались
я даже не знал что оно существует