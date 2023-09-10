Blizzard рассказали о том, как борются с нарушителями в Overwatch 2 и какие новые меры против них они недавно ввели

Разработчики опубликовали свежий блог на официально сайте игры, где рассказали о мерах, которые они предприняли против нечестных игроков. Основную выжимку из этой статьи вы можете прочитать ниже.
- С релиза Overwatch 2 разработчики забанили более 250 000 читеров.
- Фильтрация ненормативной лексики в текстовом чате в игре стала более строгой. Раньше в настройках было 3 варианта — «Без фильтрации», «Слабая фильтрация» (допускает некоторые нецензурные выражения) и «Строгая фильтрация». Теперь вариант «Без фильтрации» убрали и игра всегда будет не пропускать оскорбительные и грубые выражения. Если у вас стоял вариант настроек «Без фильтрации», вас уже автоматически переключили на «Слабую фильтрацию».
- В рамках борьбы с нецензурными названиями кастомных игр Blizzard ввели новое ограничение: теперь новые аккаунты, желающие дать название созданной им кастомке, сначала должны отыграть 25 матчей в нерейтинговой игре или «Аркаде».
- Blizzard в очередной раз напоминают, что жалобы работают, и просят игроков обязательно отправлять жалобы на нарушителей.
Близард борются с читерами в овервотч,убивая овервотч.И их действительно становится меньше. "Эффективный" менеджер не зря ест свой хлеб.
видел я уже жалобы людей, которым забанили просто по приколу акки. без читов и тп. близы как всегда
Соевая игра для читеров. Забанить более 250к читеров это мощно, но еще мощнее, что эти 250к читеров в принципе смогли играть и портить игру людям. При том, что пиковый онлайн в стиме у овервотч 2 - 25к человек. На каждого нормально игрока приходится 10 читеров. Офк это всё нивелируется онлайном из метелицы, но все же.
Не поверю, что банят прямо сейчас и тут, а не проходит какое то время. Тем более есть очень много приватных дешевых читов.
Играл в эту сою несколько лет. Как вышла 2 часть, осилил 1 батл пас и продал аккаунт.
Ну речь не про 250 тысяч человек, нет. Читер получил бан и регистрирует новый аккаунт, и так пока игра не надоест. Это же бесплатная игра, а значит это явления там не победить
Его нельзя было победить и в первом овервотче. За несколько лет игры, рейтинговые игры ощутимо были наполнены читерастами по моему опыту.
Конечно если играть ниже высоких званий, то и ощущаются они в меньшей степени.
Это борьба с ветряными мельницами, там нет никаких серьезных способов борьбы с читерами кроме репортов.
Но это репорт не в кс го или прости господи доте, тут они реально действенные и прилетают очень быстро.
Других механизмов борьбы с читами они не имеют.
Какой бы дота ни была убогой,но в ней даже с ников челов можно порофлить )
так дота и кс это отдельный вид искусства в именах)