Blizzard снова угодили в скандал из-за использования ИИ-арта, на этот раз в рекламе игрушки из Overwatch 2

Компания Blizzard снова угодила в скандал после публикации рекламы новой плюшевой игрушки из Overwatch 2 от YouTooz. Надувная корова на крыше здания в карте Пусан в Overwatch 2 давно стала культовой среди игроков - в основном благодаря забавной анимации, когда в нее стреляют. Теперь Blizzard совместно с YouTooz выпустила плюшевую версию коровы высотой 23 см.
Проблемы начались, когда Blizzard разместила рекламу игрушки в официальном аккаунте в Twitter (X). Пользователи сразу заподозрили, что фон создан нейросетью:
- Дива, Трейсер и Гендзи выглядели странно, с неправильными деталями брони.
- У Трейсер жуткое лицо, не соответствующее стилю игры.
- Видны артефакты генерации.
Комментарии наполнились критикой: фанаты возмутились, почему Blizzard просто не использовали официальные арты из игры. Через час пост исчез, и компания дала официальное заявление:
Мы благодарны сообществу за то, что обратило наше внимание на этот момент - при публикации мы его упустили. Данное изображение поступило от партнёра Blizzard, отвечающего за онлайн-продажи. Согласно нашей политике, подобные материалы должны создаваться профессиональными художниками. Мы связались с партнёром и разъяснили наши требования. Публикация уже удалена
Blizzard не впервые попадает в скандал из-за использования ИИ-изображений. В конце июля их также уличили в использовании ИИ при создании рекламы кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone.
Blizzard обвинили в использовании ИИ-изображений в Diablo Immortal
Очередный пиксельхантинг от имбецилов
Челы буквально насрали нейронкой в рот терпилам, которые им бабки заносят, а для тебя это просто пиксельхантинг от имбецилов? Всё нормально там, терпения хватает?
а ты типа терпишь чё то? ну ИИ арт и чё? как это вообще относится к игрокам и игре?
он не влияет ни на что, пусть хоть в пейнте рисуют
адекватному человеку как раз по фиг, он даже знать не знает, что они там выпускают арты
он просто в игру играет
а вот такие как ты и те кто сгорел от арта, это как раз малолетние дурачки, которым почему то важна какая то картинка в ынтырнете, которая на качество игры вообще никак не влияет
Я с тобой согласен, но... это реальная вещь за реальные деньги и то что она нарисована нейронкой в рекламе - это по сути обман покупателя.
да почему близам не по фиг на хомяков? ну ИИ арт и чё дальше? запрещено что ли или чё? поклали бы свой болт на тупых малолеток и всё
компании становятся кринжовыми, когда потакают кучке дурачков
ну вон юбики никого не слушают и куда катятся?..)
ИИфобы уже заколебали скандалить.
просто люди понимают, что если придерживать твоей позиции пофигизма и спускать все на тормоза, то низко качественный контент будет привалировать в 99% случаев.
Такое уже было напримере WOKE культуры
О да, рекламные банеры это прямо эталон качества, можно даже сказать высокое искусство, ради которого стоит тратить время и усилия, и которые люди потом будут рассматривать веками.
Какая кому разница что там на заблюренном фоне?
Просто раньше интернет-сумасшедшие ревностно выискивали "плагиат" в картинках, а сейчас они выискивают ИИ-контент.
я бы больше внимания на трейсер обратил
А что не так с Мужицким Трейсером?
потомучто она вдруг испанкой стала.... или испанцем ... кароче все в духе дешёвых фан игрушек
Вот интересно, что будет с общественностью, если ей рассказать что не только то что в инфоповоде иногда вбрасывают, является продуктом ИИ. А, например продукт которым они пользуются регулярно и массово и за который платят уже давно. И который теперь создаётся ИИ, а раньше людьми. И при этом факт этого просто не афишируется. Скорей всего часть уйдёт в несознанку. Вторая часть уйдёт в оправдание типа ну а что такого. Третья примет это как должное. Ну и четвёртая будет вопить запретить.
подозреваю что ты тоже ИИ.)
о каком продукте речь?
Например об электроэнергии. Уже некоторое время ИИ используется для балансирования нагрузки в энергосетях.
Сколько еще студий должно столкнуться с осуждением за использование ИИ в таких целях, чтобы понять, что так делать не надо? Ну не готовы еще геймеры к такому.
Большинство людей со временем примут это как очередной этап развития технологий
правильно,нечего платить за ии