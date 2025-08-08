Blizzard снова угодили в скандал из-за использования ИИ-арта, на этот раз в рекламе игрушки из Overwatch 2

Компания Blizzard снова угодила в скандал после публикации рекламы новой плюшевой игрушки из Overwatch 2 от YouTooz. Надувная корова на крыше здания в карте Пусан в Overwatch 2 давно стала культовой среди игроков - в основном благодаря забавной анимации, когда в нее стреляют. Теперь Blizzard совместно с YouTooz выпустила плюшевую версию коровы высотой 23 см.

Проблемы начались, когда Blizzard разместила рекламу игрушки в официальном аккаунте в Twitter (X). Пользователи сразу заподозрили, что фон создан нейросетью:

Дива, Трейсер и Гендзи выглядели странно, с неправильными деталями брони.

У Трейсер жуткое лицо, не соответствующее стилю игры.

Видны артефакты генерации.

Комментарии наполнились критикой: фанаты возмутились, почему Blizzard просто не использовали официальные арты из игры. Через час пост исчез, и компания дала официальное заявление:

Мы благодарны сообществу за то, что обратило наше внимание на этот момент - при публикации мы его упустили. Данное изображение поступило от партнёра Blizzard, отвечающего за онлайн-продажи. Согласно нашей политике, подобные материалы должны создаваться профессиональными художниками. Мы связались с партнёром и разъяснили наши требования. Публикация уже удалена

Blizzard не впервые попадает в скандал из-за использования ИИ-изображений. В конце июля их также уличили в использовании ИИ при создании рекламы кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone.

