Blizzard украсили территорию главного кампуса к скорому выходу 6-го сезона "Overwatch 2: Invasion"

Blizzard, готовясь к выпуску обновления «Вторжение» для Overwatch 2, украсила фасад здания. Его фотографию опубликовал в твиттере президент компании Майк Ибарра.

Сообщество фанатов Overwatch 2 разглядело в верхнем левом углу фотографии нового героя, а также омнические облики для Аны, Жнеца, Кэссиди, Фарры и Гэндзи. На момент публикации материала пост с изображением удален.

Обновление «Вторжение» для Overwatch 2 выйдет 10 августа, в этот же день шутер появится в Steam. Разработчики добавят первые три PvE-миссии, стоимость которых варьируется от $15 до $40 (1,3 тыс. до 3,6 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ), а также новые режимы Flashpoint и Hero Mastery.